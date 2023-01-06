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新年應否讓民間放煙花爆竹？央視發聲：不應一刀切

社會熱點 10:38 2023/01/06

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爆竹一聲除舊歲，香港法例雖然一般禁止市民自行燃放煙花爆竹，但每逢元旦或春節，仍少不免聽見相信是違規點燃的鞭炮聲。應否容許民間過年過節時燃放煙花爆竹，在內地同樣是個備受討論的話題。央視就此發聲，認為政府政策並非只有「嚴格禁放」和「想放就放」兩個選項，對於民間不同聲音，當局宜結合實際情況，制定讓最多民眾滿意的方案，而不是簡單粗暴地一刀切。

央視網周五（6日）在微信公眾號發表文章，稱今年關於煙花是禁是放話題討論尤其激烈。部分地方政府陸續出台新規，北京、遼寧、大連、山東東營等地規定可以限時燃放；更重要的是，慢慢走出三年疫情陰影的人們，渴望用一場煙花來迎接新的生活。

但同時，也有相當一部分人認為，今年過年，尤其不應該隨意燃放煙花。疫情仍未徹底遠遁，冬季本就是呼吸道疾病高發期，燃放煙花所造成的空氣污染，會加重病人病情。醫療資源緊張、血庫缺血下，一旦在燃放煙花時不小心炸傷手腳、崩傷眼睛，不僅難以在第一時間得到救治，還可能會加劇醫療資源的擠兌。消防隱患更不用說。

文章指出，隨著輿論升溫，煙花是禁是放，已經成為了各地有關部門必須正視的公共議題。但在輿論「兩極對立」的表象之下，政府政策並非只有「嚴格禁放」和「想放就放」兩個選項。

不同地方有不同地方的情況，大城市跟小城市有不同，山區城市跟沿海城市有不同，農村跟城市也有不同。對煙花爆竹的管理也可以有不同的維度，比如：全面禁放、特定時段許可燃放、特定地區許可燃放、由特定單位統一集中燃放等多種選項。

文章表示，對於網絡上的不同聲音，有關部門不妨認真傾聽，結合本地實際情況，努力在各方訴求之間找到最大公約數，從而制定出讓盡可能多的民眾滿意的方案，而不是簡單粗暴地搞一刀切。

文章續稱，部分地方已經陸續調整政策，盡量在情與理中找到環保安全和尊重民俗之間的平衡。

例如，北京通州區明確，經公安部門批準後，環球度假區限定區域內可燃放煙花爆竹；山東東營、濱州明確，春節部分區域和個別時段可燃放煙花爆竹。從「禁燃」到「限燃」，這樣的緩沖更接地氣，也更人性化。在已經「鬆綁」的地區，有關部門也需要做好配套措施，比如嚴查劣質煙花爆竹、避免擾民、加強安全宣傳、做好消防應急預案等等。應對周全一些，爭議也就少一些。

文章最後表示，從更深厚的背景思考，春節是濃郁的中國民族文化的一種典型符號，鞭炮則是這一符號的顯著標誌，如果以所謂「文明」或「安全」為由一禁了之，不得不說是一種遺憾。從這一層面而論，「禁」與「放」不僅是一次對地方治理能力的小考，也是對民眾關切的及時回應，還是關於如何保護和弘揚民族文化的一個極有社會價值的議題。

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責任編輯：連兆鋒

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