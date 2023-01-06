天府可樂「破產」銷量暴漲17倍 公司澄清原來非破產？

國產汽水名牌天府可樂盛極一時，80年代曾是中國國宴指定飲料，其後因可口可樂、百事可樂在內地興起而衰落。天府可樂近日傳出公司破產，品牌熱度馬上重新激增，民眾為求留念開始「野性消費」，天府可樂在天貓商城銷量一日暴漲17倍！可是公司突然回應嚇大家一驚，原來破產的並非負責生產營運的主體。公司稱，天府可樂這民族品牌不會輕易垮，呼籲大家不要非理性囤貨。

內地傳媒日前報道，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發佈了中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。

消息一出，天府可樂即時變得炙手可熱。數據顯示，天府可樂天貓旗艦店1月4日銷量按日暴漲17倍，多款商品銷量幾何式增長。

但不久之後，天府可樂天貓旗艦店緊急掛出公告，稱破產是誤讀，民族品牌不會輕易垮，感謝廣大網友支持。

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到1月5日，天府可樂董事長蔣林親自現身淘寶直播間解畫：「實際上，這次申請破產清算的公司主體是中國天府可樂集團公司（重慶），它是天府可樂在1983年注冊的公司，在歷史的發展過程中，已經完成了相應的使命，這次的破產清算也是按照國家的有關規定和企業發展的需要來進行的，並不影響天府可樂的生產運營和銷售。現在生產運營的主體，叫天府可樂（重慶）飲品有限公司。」

蔣林再次提醒消費者，沒有必要囤貨，適度消費可樂，目前公司已計劃擴大相應的生產線。

不過，內地傳媒評論認為，天府可樂發展仍不容樂觀，公司體量較小，且處於虧損狀態。在百事、可口兩大可樂巨頭的擠壓下，國產可樂生存不易。

2022年7月，相關部門官網公告披露，2021年天府可樂（重慶）飲品有限公司實現營業收入1651.87萬元，凈虧損1832.47萬元。2022年1至5月，天府可樂（重慶）飲品有限公司實現營業收入932.55萬元，凈虧損407.22萬元。而截至2022年5月31日，公司資產總額為6455.33萬元，負債總額為1290.80萬元。

曾是國宴飲料風光一時 天府可樂宣佈破產

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責任編輯：連兆鋒