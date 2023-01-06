彭博：中國擬放寬房企「三道紅線」監管要求

彭博引知情人士透露，為進一步拯救疲軟的房地產業，中國金融監管部門計劃階段性放寬針對房企的「三道紅線」考核標準，包括延長試點過渡期和放鬆槓桿限制等。

報道引述匿名知情人士報道，監管部門正計劃延長原定於今年6月底到期「三道紅線」試點過渡期至少六個月，為房企提供更多時間化解債務風險。

知情人士並稱，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。

不過知情人士強調，這些方案仍在審議中，相關舉措可能會調整，人行未回應。

2020年8月住房和城鄉建設部以及人行在對12家房企的約談中提出的三個監管要求，要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於一倍。

而「三線四擋」則是根據踩線條數，將房企分成「紅、橙、黃、綠」四檔管理，其中要求「紅檔」企業有息負債規模不能高於現有水平，「橙檔」企業有息負債年增速不得超過5%，「黃檔」企業不得超過10%，「綠檔」企業則不得超過15%。

彭博社指出，儘管「三道紅線」的考核標準在當前房地產行業持續深度調整之際，對多數房企而言實際已經難以實現，但監管部門主動放鬆這項標誌性監管政策仍然是一個重要的積極信號。這進一步印證了決策層對房地產行業態度的轉變，以及積極推動優質房企資產負債表改善計劃、緩釋開發商流動性壓力的決心。

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責任編輯：袁瑋婧

