深圳：1月8日起恢復粵港跨境貨車司機入境作業資格

深圳市政府口岸辦公室周五（6日）發佈《關於調整粵港跨境貨車運輸措施的通告》，宣佈從1月8日起，恢復所有粵港跨境貨車司機入境作業資格，跨境貨車司機入境前48小時接受核酸檢測，結果陰性可入境，粵康碼不再賦黃碼。通告全文如下：

關於調整粵港跨境貨車運輸措施的通告

一、恢復所有跨境貨車司機入境作業資格。

二、遠端檢測措施。跨境貨車司機入境前48小時進行新冠病毒核酸檢測，結果陰性可入境，如呈陽性，轉陰後再入境。入境後粵康碼不再賦黃碼。

三、健康管理。取消跨境貨車司機在深圳口岸的新冠病毒核酸檢測，跨境貨車司機自己做好個人健康管理。

四、調整跨境貨車司機入境作業方式。取消跨境貨車司機預約申報入境作業有關要求；不再在「跨境安」系統申報跨境貨車運輸有關業務；不設置交通運輸定點服務場所、指定住宿點、作業點；不對跨境貨車司機和進口貨物等采取檢疫傳染病管理措施。

五、原作業點工作人員管理。工作人員不再進行分類管理，新冠病毒核酸檢測策略調整為「願檢盡檢」。

六、恢復疫情前跨境運輸常態化管理。

七、廢止新冠肺炎疫情期間各項跨境貨車運輸管理政策措施。

以上措施自2023年1月8日零時起實施。

1月8日起 香港北上憑行前48小時核酸陰性證明 不再全員檢測

內地1月8日起恢復公民旅遊及商務赴港簽注

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責任編輯：連兆鋒