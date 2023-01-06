中國外交部重申：對有些國家不合理做法 將對等採取措施

歐盟建議成員國要求所有來自中國的旅客提供48小時核酸陰性證明。在北京，外交部回應指，針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施。

在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方一直本著公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據，已同世衛組織開展技術交流60餘次。中方還持續通過全球流感共享數據庫分享新感染病例的病毒基因數據，為國際衛生研究機構提供了重要參考。

毛寧稱，中方多次強調，各國的防疫措施應當科學適度，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作，不應有歧視性做法，更不應借機搞政治操弄。針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施。

她還說，近期歐盟不少成員國向中方表示熱烈歡迎，對來自中國的遊客到訪不會採取任何限制性措施。歐洲疾控中心等專業機構此前也明確表示，對來自中國的旅客施加限制措施不合理。歐盟應多聽聽理性聲音，客觀公正看待中國疫情防控形勢。

日前歐盟開會討論中國疫情形勢，會後發表聲明，建議成員國要求所有來自中國的旅客提供48小時核酸檢測陰性證明；對來自中國的旅客進行核酸抽檢，對陽性結果進行病毒測序等。聲明還提及關注數據分享，表示將在1月中旬前再次評估形勢及應對舉措。

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責任編輯：尹航

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