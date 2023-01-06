內地修訂新冠診療方案 新增抗原檢測陽性為診斷標準

國家衛健委公布《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》，除了對疾病名稱進行調整，還新增抗原檢測陽性為診斷標準；另不再要求病例集中隔離收治，也不再判定「疑似病例」。

內地周日（8日）開始，對新冠感染實施「乙類乙管」，國家衛健委亦發布新修訂的診療方案，明確疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，能更準確地反映疾病特徵。

方案又提出，抗原檢測對於病毒載量較高的感染者，具有較好的檢測靈敏性，且考慮到多數感染者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便感染者進行快速自我檢測。因此，新版診療方案增加「新冠病毒抗原檢測陽性」作為診斷標準。

國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開

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另為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，不再判定「疑似病例」。臨床分型亦進行調整，主要根據感染者病情嚴重程度，分為「輕型、中型、重型、危重型」，更加符合臨床實際。

隨著「乙類乙管」措施實行，新冠病毒感染者可根據病情救治需要，選擇居家治療或到醫療機構就診，各類醫療機構均可收治新冠病毒感染者，新版方案不再要求病例集中隔離收治。對於出院標準，新版方案不再對感染者出院時核酸檢測結果提出要求，而是根據臨床病情決定。

責任編輯：易燕丹

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