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內地住房限購會否全面放開？專家解讀住建部表態

經濟脈搏 10:34 2023/01/07

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住建部日前表示大力支持首套房，首付比、首套利率該降的都要降下來，合理支持二套房。專家分析，二套房首付比例有下降空間，但限購政策不會全面放開。

據澎湃新聞報道，中國社科院生態文明研究所研究員王業強認為，當前很多大城市的二套房首付比例仍在五成以上，在促進購房消費鼓勵改善性需求方面，二套房首付比例還有進一步下降的空間；同時，部分城市的限購政策有進一步優化的空間。當前，一些大城市在「認房又認貸」方面限制仍較嚴，後續有望逐步調整放開。

北京房地產法學會副會長趙秀池認為，預計未來首套房首付款和房貸利率會有所下降，未來市場也會進一步回暖。其認為，不僅首套房首付比、房貸利率要降；二套房改善型需求同樣要降。同時，貸款應只認房不認貸，要區分炒房與投資。在全面三孩人口政策下，三套房的政策應該結合各地人口政策、家庭人口情況進行細化。

限購政策全面取消的可能性不大

不過，王業強指出，雖然大家都認識到住房市場發展對穩定經濟的重要性，但中央對於房地產市場的調控還是「房住不炒」及「三穩目標」，因此各地限購等限制性政策不會一下子全面放開，各城市會根據本身的情況做一些調整，一些壓力較大的城市步子可能走得更快一些。

顧雲昌表示，當前，各城市之間的市場表現分化較大，一些熱點城市一旦取消限購仍會形成強大的購買力，因此限購政策全面取消的可能性不大。

陳杰也認為，限購政策不會直接放開，特別是一線城市，「房住不炒」是堅持的底線，還是要防止熱錢來炒作，這次也提到對於購買三套以上住房的，原則上不支持。

房貸利率有望保持在歷史低位

植信投資研究院資深研究員馬泓認為，2023年住房支持政策有望進一步加大實施力度，住房金融新政逐步落地見效。針對個人住房需求，2023年住房金融政策總體上進一步回暖，房貸利率有望保持在歷史低位，商業銀行個人按揭貸款投放節奏會有所加快，地方公積金貸款政策也將保持寬鬆基調，房貸利率有望進一步下調。央行將對樓市較為低迷的地區取消首套房貸款利率下限，部分二線城市可能會降低二套房首付比例。有條件的城市將減少或取消限制性購房政策，部分城市可能會適當擴大二手房指導價的監測波動範圍，不排除部分二、三線城市將進一步優化購房政策，推動存量房去庫存。

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責任編輯：袁瑋婧

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