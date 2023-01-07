前司法部長傅政華電視懺悔：我嚴重損壞了黨的形象（有片）

中紀委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製的四集反腐電視專題片《永遠吹衝鋒號》，今日（7日）晚間將播出第一集。預告片顯示，前司法部長傅政華在鏡頭前懺悔：「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉痛」。

傅政華現年68歲，曾任公安部副部長、司法部部長，2020年5月轉任全國政協社會和法制委員會副主任，於2021年10月落馬，並在去年中共二十大召開前，遭判處「死緩」、終身監禁。

北京日報在去年9月22日吉林省長春市中級人民法院通報傅政華判決結果時曾指出，傅政華是「孫力軍政治團夥」的成員之一。

報道指，「經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無『四個意識』，背離『兩個維護』，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段」。

官方還指，傅振華「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查」。

以及「無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規占用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物」。

吉林省長春市中級人民法院指出，傅政華本人直接或者通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元。鑒於傅政華歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

責任編輯：袁瑋婧