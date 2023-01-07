  • 21°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地據報正與輝瑞談判 尋求Paxlovid在華仿製授權

國情動向 14:00 2023/01/07

分享：

分享：

路透引消息人士指，中國政府正與輝瑞談判，希望獲得Paxlovid在中國的仿製授權，藥監局已要求藥企開展仿製申報。

報道指，一名知情人士稱，藥監局自上個月開始以來一直在牽頭與輝瑞的談判，政府希望在農曆新年（1月22日）開始前敲定協議條款。

內地上個月放棄嚴格的動態清零，全國各地感染人數急速飆升，多地藥物被搶購一空。

口服藥物Paxlovid是獲官方批准的少數國外藥物之一，試驗結果顯示，Paxlovid可使高危患者住院或死亡幾率降低約90%，該藥物在內地需求激增，不少華人試圖從國外獲得該藥並運送至國內。

不少網絡消息指，該藥在北京黑市已炒至上萬元人民幣一盒。

報道引述輝瑞發言人指，該公司正積極與中國當局及所有利益相關者合作，以確保Paxlovid在中國的充足供應。

兩名消息人士還指，12月下旬，藥監局與多家製藥公司舉行了會議，討論生產Paxlovid仿製藥所需的準備工作，因為中國政府希望在不久的將來就能獲得輝瑞公司的相關授權。據悉浙江華海藥業及石藥集團參加了此次會議。藥監局已要求並指導這些藥企向監管部門開展Paxlovid仿製申報。

輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元

首個國產抗新冠口服藥獲批上市 定價料僅輝瑞十分一？

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 傳染病 輝瑞 中國

下一篇文章

中國外交部重申：對有些國家不合理做法 將對等採取措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美軍鍾雲號驅逐艦過台灣海峽 解放軍：全程跟監警戒
美軍鍾雲號驅逐艦過台灣海峽 解放軍：全程跟監警戒
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況
中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況
中國外交部重申：對有些國家不合理做法 將對等採取措施
中國外交部重申：對有些國家不合理做法 將對等採取措施
中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情
中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情
習近平任免多名駐外大使 唯獨駐美國大使空缺
習近平任免多名駐外大使 唯獨駐美國大使空缺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款