內地據報正與輝瑞談判 尋求Paxlovid在華仿製授權

路透引消息人士指，中國政府正與輝瑞談判，希望獲得Paxlovid在中國的仿製授權，藥監局已要求藥企開展仿製申報。

報道指，一名知情人士稱，藥監局自上個月開始以來一直在牽頭與輝瑞的談判，政府希望在農曆新年（1月22日）開始前敲定協議條款。

內地上個月放棄嚴格的動態清零，全國各地感染人數急速飆升，多地藥物被搶購一空。

口服藥物Paxlovid是獲官方批准的少數國外藥物之一，試驗結果顯示，Paxlovid可使高危患者住院或死亡幾率降低約90%，該藥物在內地需求激增，不少華人試圖從國外獲得該藥並運送至國內。

不少網絡消息指，該藥在北京黑市已炒至上萬元人民幣一盒。

報道引述輝瑞發言人指，該公司正積極與中國當局及所有利益相關者合作，以確保Paxlovid在中國的充足供應。

兩名消息人士還指，12月下旬，藥監局與多家製藥公司舉行了會議，討論生產Paxlovid仿製藥所需的準備工作，因為中國政府希望在不久的將來就能獲得輝瑞公司的相關授權。據悉浙江華海藥業及石藥集團參加了此次會議。藥監局已要求並指導這些藥企向監管部門開展Paxlovid仿製申報。

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責任編輯：袁瑋婧