內地新版診治方案 新冠肺炎更名「感染」 取消集中隔離

國務院聯防聯控機制綜合組制定《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》今日印發，其中「新冠病毒肺炎」更名為「新冠病毒感染」，明確對感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

官方強調，強化重點人群保護，實現「保健康、防重症」的工作目標，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

新版「診療方案」將疾病名稱更名為「新型冠狀病毒感染」，方案指，主要是考量，隨著新冠病毒不斷變異，Omicron毒株成為主要流行株後，病毒致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。因此，「新冠病毒感染」能更加準確地反映疾病特徵。

不再實行隔離措施

此外，新版「診療方案」也不再判定「疑似病例」。方案解釋，這是由於隨著診斷手段的日益豐富和診斷效率不斷提高，目前新冠病毒感染已可通過核酸和抗原檢測等實現及時、快速、準確診斷。

絕大多數情況下，不會出現因流行病學史、臨床表現符合疾病特點，但病原學檢測較長時間不能明確的情況。因此，為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，新版方案不再判定「疑似病例」。

對新型冠狀病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。對新型冠狀病毒感染者實施分級分類收治要求，未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者、輕型病例可採取居家自我照護，其他病例應及時到醫療機構就診。

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責任編輯：袁瑋婧