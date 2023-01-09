內地冬天流感季放寬防疫惹議 衛健委梁萬年這樣解畫

內地大幅調整防疫，大量民眾感染新冠，時值冬天流感季節，疫情影響有疊加風險，對長者衝擊更可能尤其嚴重，故內地此時放寬防疫的決定，近日引發不少議論。央視也就此提出疑問，由國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年予以回應。

央視周日（8日）播出訪談節目《面對面》最新一集，記者向梁萬年提問：「當時我們說不放開最重要的是考慮到老年人，因為一放開他們的身體會最先遭到重創，但是現在我們恰恰也是在隆冬時節，進行『乙類乙管』，做出一個重大的策略上的調整，那麽有沒有比這個再好一些的時節？ 」

梁萬年回應稱，如果單獨從疾病的這個層面來看，不要在冬季來進行調整是不是能夠減少一些疊加影響，但是這個疾病的病毒現在尤其Omicron這一個變異株，它的致病力現在是弱的。

「我們認為這個時候針對這種變異株，我們進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的，就是說到甚麽時候調整是合適的，是一個綜合判斷的結果。」

梁萬年透露，之所以選擇在當下的時機對疫情防控政策進行調整，也和中國老年人群接種新冠疫苗的實際情況有直接關係。

梁萬年：「2022年的二月十幾號派我到香港，到中央的專家組去，到香港去的第一件事我就發現死亡的94%是老年人。我後來就是仔細分析了，當時香港的疫苗接種率是86%多，但是老年人的疫苗接種率不到15%，我一下看到的問題就在這。我們當時疫苗接種率也是80%多，老年人的疫苗接種率在幾個月前的時候還不到40%。」

記者：「現在呢？」

梁萬年：「現在80%多了。這種疫苗接種以後對重症和死亡的保護效率是好的，但是抗體的持續時間是有限的。2023年六七月份季節又好，呼吸系統病又少，放最好，但是六七月份的時候，我們老年人群的疫苗接種的所產生的主動免疫的保護力在下降。」

記者：「如果往前提六七個月，放在2022年的夏季呢？」

梁萬年：「那個時候不行，那個時候我們整個老年人群，我們整個加強針的疫苗接種水平沒有達到我們預期保護的效果。老年人的疫苗接種，那個時候全國的整體率是比較低的，所以我們就是利用了這些窗口期，再進一步強化老年人群的疫苗接種。」

記者然後提到，現實是即便醫療資源開足馬力去運轉，也消化不了一時間這麽多湧向醫院的老年人。「現在大家還是覺得，雖然你們做了準備，但是也沒覺得準備是充足的？」

梁萬年稱，從全球來看，都沒有任何一個國家敢說準備好了，都會難免出現這樣和那樣的問題。不論是北美還是歐洲，還是相關的其他一些國家，當一個疫情高峰來的時候，都會或多或少在一段時間內出現一定程度醫療資源擠兌。

「我想這個不僅僅是中國的一個情況。現在關鍵的問題是，在這種緊缺的狀況下，在資源相對緊張的情況下，採取甚麽樣的措施來確定優先的救治對象，來實行分級診療，來真正使一些高危的人群，作為最優先的人群及時得到救治。」

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責任編輯：連兆鋒