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【內地疫情】河南官方統計：全省感染率為89% 高峰已過

社會熱點 12:09 2023/01/09

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河南省官方公佈，截至1月6日，全省新冠感染率89%，仍以Omicron BA.5.2為主，目前全省已度過感染高峰，預計到月底將維持較低感染水平。

河南省人民政府新聞辦今日召開疫情防控工作新聞發布會。會上，河南省疫情防控指揮部辦公室主任、河南省衛生健康委主任闞全程表示，截至1月6日，全省新冠感染率89%，仍以Omicron BA.5.2為主。

闞全程稱，從發熱門診數據看，2022年12月19日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。綜合研判認為，河南省已順利渡過疫情高峰，實現平穩有序轉段。預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。

截至1月7日，全省二級以上醫院床位使用率94.95%，重症床位使用率82.35%，沒有發生嚴重的醫療擠兌。

闞全程還提到，雖然當前感染高峰已過，但仍處於重症救治高峰。省衛健委統籌全省醫療救治資源，突出「農村地區、養老和社會福利機構、合並嚴重基礎疾病的高齡老人」三個重點，全力以赴做好醫療救治工作，確保疫情防控平穩轉段。

在老年人新冠疫苗接種率方面，闞全程介紹，截至1月7日，全省60～79歲人群全程接種率98.49%，加強接種率93.58%；80歲以上人群全程接種率93.25%，加強接種率80.27%，在全國處於領先水平。

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責任編輯：尹航

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河南省 疫情 疫苗 傳染病 公立醫院 人口

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