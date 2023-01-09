春節期間內地民眾出行需求增 國內機票訂單漲幅27%

內地旅遊企業同程旅行 （00780） 發布《2023年春節假期旅遊消費趨勢報告》，報告顯示，今年春節期間出行需求大幅上漲，國內機票訂單漲幅27%，中長線休閑度假需求快速回歸。

報告顯示，今年春節期間出行需求大幅上漲，中長線休閑度假需求快速回歸。近一周以來，同程旅行平台春節期間出行的國內機票訂單上漲27%。其中，1月6日至7日，除夕節前一天及當天的火車票開售，同程旅行平台火車票訂單量較去年同期上漲31%，為近三年同期最高。近一周以來，同程旅行春節出行的國內長線度假游產品咨詢量按年上漲近20倍。

目前，國內各大經濟和交通樞紐城市出行市場均表現活躍，返鄉過年成為節前出行的主要客流方向。同程旅行數據顯示，截至目前，春節假期前後的部分熱門機票航線已售罄。京哈高鐵出京方向、貴廣高鐵廣州至貴陽方向等熱門火車票線路，春節期間的大部分已開售車次也售罄。2023年春節前火車票熱門出發城市主要有廣州、上海、北京、深圳、成都、杭州、重慶、長沙、蘇州和西安。

此外，隨著人們出行信心的恢復，旅遊產品預訂周期也變得更長。同程旅行預計春節機票平均預訂周期將從去年的2-3天延長至5天左右，酒店平均預訂周期也將從2天以內延長至3天左右。

海外過年也成為年輕人春節度假新選擇，春節前簽證咨詢量按年上漲8倍。

責任編輯：陳俊賢