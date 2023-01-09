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趙立堅卸任外交部發言人履新職 上次公開現身是一個月前

國情動向 18:57 2023/01/09

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據外交部網站1月9日顯示，趙立堅已卸任外交部發言人一職，履新外交部邊界與海洋事務司副司長。

公開資料顯示，趙立堅，男，漢族，1972年11月生，公共政策碩士，中共黨員。趙立堅此前擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦，2019年出任外交部新聞司副司長，隨後出任外交部發言人。

外交部邊界與海洋事務司的主要職責包括：擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。

趙立堅對上一次主持外交部例行記者會已是去年12月2日，距今一月有餘。他首次亮相外交部藍廳是2020年2月24日，趙立堅身著淺藍色領帶搭配黑色西裝，主持他作為外交部第31任發言人的首場例行記者會。

他說，「作為外交部第31任發言人，我將努力向我的前任們學習，加強跟各位記者朋友們的溝通、交流與合作，希望我們能夠一起講好中國故事、傳遞中國聲音。」

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責任編輯：尹航

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