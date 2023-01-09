內地「陽康」體檢套餐熱銷 有機構兩周收入近億元

隨著內地多地疫情高峰已過，新冠康復者越來越多，不少人因轉陰後擔心又後遺症而到醫院或醫療機構做檢查。多間公立醫院和私立醫療機構先後推出「陽康體檢套餐」，有健康體檢企業半月銷售額近億元（人民幣，下同），行業人士預估，體檢熱潮至少會持續至今年上半年。

據澎湃新聞報道，部分新冠康復者出現疲憊感、胸悶氣短等症狀，開始考慮胸部CT等體檢事宜，各地體檢機構和醫院陸續也推出「陽康」體檢套餐或康復門診。

短短兩周收入近億

健康體檢及醫療服務商美年健康數據顯示，去年12月27日推出的陽康安心檢標準款目前已銷售了155815件，成交額8242萬，意味着短短兩周不到時間，收入可能已經近億元。

除美年健康外，瑞慈醫療也在官網宣佈，在各大電商平台的瑞慈體檢旗艦店上線「陽康」後遺症預防篩查產品，其旗艦店顯示，「陽康」體檢重點篩查版售價為599元，深度篩查版售價為999元。

對於陽康體檢套餐與普通體檢套餐的區別，美年健康方面人士介紹，普通體檢是根據不同年齡人群設置的全身各種疾病的早期篩查，陽康體檢套餐則是針對冠病可能會引發的呼吸系統、循環系統、免疫系統的症狀而設置的深度篩查套餐，比普通體檢更有針對性。

瑞慈醫療則說，陽康後遺症預防篩查重點關注冠病病毒容易攻擊的肺部、心臟以及冠病用藥可能引起的肝腎功能損傷，套餐包含肺部CT、心臟彩超、超敏C反應蛋白、免疫球蛋白三項、肝功能15項等。

預計熱銷整年

有體檢行業人士說，不止民營機構，很多醫院也推出了針對陽康人群的醫療服務，內部預估體檢機構的套餐會熱銷到2023年上半年甚至一整年。

據不完全統計，除美年健康、瑞慈醫療、愛康國賓、慈銘體檢等企業外，中國全國已有多地開設冠病康復門診針對陽康後的病狀，以上海為例，上海市第七人民醫院冠病康復專病門診已於本月1日正式對外開放，上海市兒童醫院也針對「陽康」後仍有咳嗽、乏力、焦慮等表現的兒童，開設兒童冠病感染中醫康復門診。

《北京青年報》報道指，收費最低為唐山市豐南區中醫醫院，該醫院針對康復者的呼吸系統、循環系統和免疫系統推出4個體檢套餐。其中，體檢項目包含血常規、C-反應蛋白、心肌酶三項、肝功能三項、腎功能三項，僅收費94.4元。

收費最高為浙江大學醫學院附屬第一醫院體檢中心，檢查項目包括血壓、脈搏、氧飽和度監測等一般檢查和內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科檢查，還包括血常規及C-反應蛋白、尿常規、肝腎脂糖電解質、心肌酶譜、D-二聚體、免疫球蛋白全套、新冠病毒抗體、淋巴細胞亞群、12導聯心電圖、胸部CT、腹部彩超全套、心臟彩超檢查，價格為2500元。

對於陽康後是否有必要體檢，上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新說，感染冠病後，病毒會在體內繁殖，導致患者出現一些典型的症狀，咳嗽會持續一段時間，因為肺里的滲出液不會那麼快被吸收掉。他建議，如果覺得不舒服可以去正規醫院進一步檢查，看看肺部滲出液是否被吸收，有沒有發展得更嚴重。

他也建議，如果出現胸悶氣短、血氧飽和濃度持續低於95以下，或者懷疑是肺炎咳嗽，一直有痰去不掉，可以做CT；經常性心悸，心臟跳動加速的患者可以做個心電圖。

不過，由CT檢查會發射出X射線，有一定的輻射，他不建議民眾經常做CT。此外，如果覺得身體還可以，可以暫時先不去做檢查，沒必要卡在目前的時間段。

國家傳染病中心、華山醫院感染科副主任王新宇也提到，大多數患者在一周以內都能逐步緩解病狀，如果病程超過一周，有反覆咳嗽、氣促氣急、明顯呼吸困難的人，才必要時做CT等檢查進行評估。

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責任編輯：袁瑋婧