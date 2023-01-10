輝瑞稱正與中國夥伴合作 計劃上半年起在華生產新冠口服藥

美國藥廠輝瑞表示，正與中國的合作夥伴携手，計劃從今年上半年開始在中國生產新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）。

輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）在加州三藩市舉行的摩根大通醫療保健會議上表示，中國的合作夥伴尚未開始生產，但預計很快就會啓動。他未有透露透露相關公司的名稱，並否認此前路透報道稱有些公司正在中國生產及銷售Paxlovid的仿製藥。

另外，艾伯樂接受CNBC採訪時表示，正致力於向中國提供更多Paxlovid，「我們正和中國合作，試圖理解他們的政策和需求。目前，他們對Paxlovid有很大興趣，我們的產線也在努力確保這一階段的供應。」

輝瑞新冠藥Paxlovid報價過高 未納入內地醫保

內地據報正與輝瑞談判 尋求Paxlovid在華仿製授權

《澎湃新聞》報道，浙江華海藥業去年曾與輝瑞簽訂生產協議。該公司表示，正配合輝瑞加速推進Paxlovid本地化生產項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求，但未有回應何時能啟動生產程序。

Paxlovid於去年2月獲批在中國上市，為首款獲批的新冠口服藥。內地部分城市的社區醫院已能處方，價格1890元人民幤1盒。惟國家醫保局日前就新冠治療藥參與醫保藥品目錄進行談判，輝瑞因報價高未能成功列入目錄。

責任編輯：易燕丹

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