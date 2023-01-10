中國智庫：中美關係今年或迎來新穩定窗口期

全球化智庫（CCG）今日（9日）發布《2023中國與全球化報告》。報告從中美關係、烏克蘭危機、國際金融體系、「一帶一路」、國際旅遊、數字經濟、氣候變化等十個角度前瞻性地分析了未來一年全球化發展的趨勢。

報告認為，當前新冠疫情疊加烏克蘭危機，世界秩序重構加速，儘管全球化作為經濟發展必然趨勢不會終結，但全球化發展進入深度調整期已成共識。報告中提出2023年全球化發展的十大趨勢：

一、中美關係或迎來新的穩定窗口期，雙方在曲折中規避雙邊關係進一步下滑 二、烏克蘭危機或進入談判和衝突並存的階段，危機引發的撕裂狀態將會持續 三、全球貨幣體系和金融體系將繼續調整，全球資本流動性將有所改善 四、全球可能進入「滯脹」，中國期待將消費作為經濟復甦和發展引擎 五、「一帶一路」十周年後進入新發展階段，更突出「多邊性」和共商共建共享國際合作 六、國民黨中期選舉獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展 七、中國與全球化混合經濟彰顯韌性，高質量發展穩步推進中國式現代化 八、中國國際旅遊與國際留學將大幅恢復，推動中外關係理解溝通新發展 九、全球數字經濟治理逐漸板塊化，中國將更加積極地參與全球數字經濟發展和治理 十、全球氣候變化治理曲折前行，區域合作機制將會體現出更高效的行動能力

報告指出，未來的全球化可能是有選擇的、自主的和差異化的全球化。而中國的全球化方案應該是以人民為中心的治理理念，致力於實現以人民為中心的全球化。

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責任編輯：袁瑋婧