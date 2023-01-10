駐日使館：停發日本公民赴華普通簽證（更新版）

日本共同社引述當地旅遊業人士消息指，收到通知，中方暫停向日本旅客發放簽證。中國外交部對此重申，堅決反對少數國家採取歧視性入境限制措施，對此採取對等措施。駐日使館晚間發通告指，停發日本公民赴華普通簽證，何時恢復，請候通知。

汪文斌表示，中方發佈新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎。但也有少數國家宣佈對來自中國的旅客採取入境限制措施，對此中方以最大誠意，本着實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和中國當前的國內疫情形勢。

汪文斌指出，但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

共同社報道稱，這是在日本政府針對中國入境旅客收緊入境檢疫措施後，中國對日本旅客實施的入境管制。不過，報道並沒有說明中國政府將暫停簽發什麼簽證。

日本上周三（4日）宣佈，從周日（8日）起加強針對自中國入境旅客的防疫措施，包括要求從中國直飛日本的乘客在登機前提供冠病檢測陰性證明。旅客入境時做的檢測也將改為精度更高的核酸檢測或抗原定量檢測。

另外，中國駐南韓大使館今日也公布，即日起暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證，並指有關措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

南韓上周四開始要求中國旅客登機時提交檢測陰性證明，並暫停向中方人員簽發赴韓短期簽證，直至本月底。

此前，中國外交部多次表示，少數國家對中國入境旅客採取限制措施，中方表示強烈反對，將採取對等措施反制。

中國駐韓使館：即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證

日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施

責任編輯：袁瑋婧