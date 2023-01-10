浙江華海藥業：正與輝瑞合作加速推進Paxlovid本土化項目

浙江華海藥業表示，正積極配合輝瑞加速推進Paxlovid本土化項目的各項工作。

據中新經緯報道，輝瑞行政總裁艾伯樂周一（9日）在三藩市舉行的摩根大通醫療保健會議上透露，輝瑞正與中國的合作夥伴攜手，準備於今年上半年在中國產銷Paxlovid。

艾伯樂沒有透露這家中國合作夥伴是誰，但外界認為，這家合作夥伴是浙江華海藥業。



針對投資者昨日在投資者平台提問：「請問華海現在生產輝瑞新冠（冠病）藥品嗎，除了在國內合作，雙方有在國外市場合作代工生產嗎？」



對此，華海藥業回復稱，「公司正積極配合輝瑞加速推進Paxlovid本土化項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求。」

去年，A股原料藥龍頭華海藥業拿下了輝瑞Paxlovid的製劑委託生產協議——華海藥業將在協議期內(五年)為輝瑞公司在中國大陸市場銷售的冠病病毒治療藥物Paxlovid提供製劑委託生產服務，以滿足中國患者的用藥需求。

公開資料顯示，浙江華海藥業股份有限公司是一家主要經營原料藥、醫藥中間體、製劑的生產和銷售的公司。公司的主要產品有普利類、沙坦類等高血壓原料藥。

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