人行：各主要銀行要合理把握信貸投放節奏 適度靠前發力

人民銀行、銀保監會今日（10日）聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長有關工作。要求各主要銀行保持對實體經濟的信貸支持力度，加大金融對國內需求和供給體系的支持，合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力。

會議要求，人民銀行、銀保監會、各主要銀行要做好對基建投資、小微企業、科技創新、製造業、綠色發展等重點領域的金融服務，保持房地產融資平穩有序，推動經濟運行整體好轉，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供有力的金融支持。

會議指出，各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。要加強跟蹤監測，及時跟進政策性開發性金融工具配套融資，延續發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，力爭形成更多實物工作量。

要繼續用好碳減排支持工具、支持煤炭清潔高效利用專項再貸款、科技創新再貸款、交通物流專項再貸款等結構性貨幣政策工具，不斷完善對重點領域和薄弱環節的常態化支持機制。用好普惠小微貸款支持工具等優惠政策，加力支持小微市場主體恢復發展。當前還要全力支持重點醫療物資生產保供企業的合理資金需求。

有效防範化解優質頭部房企風險

在房地產方面，會議明確，堅持「房住不炒」的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。

會議強調，要配合有關部門和地方政府紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，運用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，積極提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益。要落實好16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施，用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。要因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持，做好新市民、青年人等住房金融服務，推動加快建立「租購併舉」住房制度。

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責任編輯：袁瑋婧