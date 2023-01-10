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廣電總局要求向演員展開法律培訓 網民：全是知法犯法

社會熱點 21:17 2023/01/10

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國家廣電總局刊登《全國廣播電視和網絡視聽「十四五」人才發展規劃》，其中提到要對青年演員及經紀人等文藝從業人員開展思想政治、法律法規、職業道德培訓，建立文藝創作人員到基層「下生活」制度等。

據廣電總局網站，通知指出，中國廣電領域，高層次人才尤其是名家大師、戰略科學家、領軍人才和創新團隊相對缺乏，適應媒體深度融合發展的全媒體專業人才緊缺；優秀青年人才的培養扶持力度不足，人才潛力活力發揮不夠；人才分佈不均衡，基層一線、邊疆和少數民族地區人才隊伍薄弱；人才發展體制機制不夠完善，人才評價標準不科學、激勵保障不足仍然存在。

規劃要求，深刻把握廣電工作是政治工作的鮮明定位，把政治建設作為人才隊伍建設的首要任務，確保人才在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上與黨中央保持高度一致，確保廣電工作領導權牢牢掌握在忠於黨、忠於人民、忠於馬克思主義信仰的人手中。

建立文藝創作人員到基層「下生活」制度

在文化藝術人才隊伍方面，規劃提出，健全導演、編劇、製片人、演員、經紀人等文藝從業人員常態化培訓機制，以文藝業務骨幹培訓項目為主要抓手，常態化、長效化開展思想政治、法律法規、職業道德培訓。組織開展文藝工作者「深入生活、紮根人民」主題實踐活動，建立文藝創作人員到基層「下生活」制度，從人民的偉大實踐和豐富多彩的生活中汲取營養，不斷增進人民情感和創作積累。

近年內地娛樂圈逃稅漏稅、桃色新聞不斷，多個影視藝人被封殺。不少網民對加強藝人道德和法律教育表示讚同，但也有網民指出，明星偷稅漏稅、吸毒、嫖娼都屬於知法犯法，並且是因為懂法才懂得鑽法律空子。

也有網民認為，或許又要重拍樣板戲。

吳亦凡強姦被判刑還沒完 偷逃稅被追繳加罰款共6億

內地男星李易峰陷嫖娼醜聞 北京警方：已行拘（更新版）

廣電總局：力挺愛國愛港藝人 嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡

責任編輯：袁瑋婧

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