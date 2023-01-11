家身一度超越李家誠 前中國首富李河君被公安帶走

前中國首富李河君據報上月在遼寧錦州被公安帶走，傳與錦州銀行有關。李河君是漢能集團創辦人，身家2015年一度超越李家誠、馬雲等人，坐上首富寶座。

界面新聞引述一名漢能前員工指，李河君被警方帶走是協助調查，可能涉及到 錦州銀行事件，該行此前此前披露招股書顯示，與漢能的資金關係規模總計逾94億元，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品，並承認附有信貸風險敞口淨額逾27億元。

界面新聞致電遼寧省錦州市公安局、錦州銀行，但無人接聽。

生於廣東河源農村家庭的李河君，早年憑獨到眼光進入水電行業賺到第一桶金。2009年，他旗下的漢能系高調進入光伏行業，那個靠補貼能賺到手軟的年代，光伏行業曾「製造」了不少富豪。在他的操作下，漢能系規模膨脹不少。高峰期，李曾定下「5年實現利潤400億美元，市值10000億美元比肩蘋果」的目標。

2015年3月，受惠於滬港通與兩會新能源熱，在港上市的漢能薄膜發電股價升至新高，令李河君帳面上的財富一度超越當時亞洲首富李嘉誠。但因配股失敗、涉市場操縱，漢能股價在2個多月後暴瀉一半，李的家身蒸發近1000億元人民幣。往後幾年，漢能又爆出拖欠員工工資、公積金等問題，北京總部也被拆除。

到去年， 漢能計劃將旗下的3家公司超12億債權全額轉讓，1家重組。但 漢能重組而成的石農控股集團有限公司，也在上月下旬停止運營。

責任編輯：陳建錫