河南高官高鐵站被抓 曾境外豪賭「輸了老闆付，贏了自己拿」

昨晚（10日）播出的四集電視專題片《永遠吹衝鋒號》第四集《永遠在路上》中披露，河南省委原常委、政法委原書記甘榮坤一案。被抓那天，甘榮坤在高鐵站台上正準備抽煙，結果還沒點著煙，專案組的人已到了。

一上賭桌 跟打雞血一樣不知疲倦

甘榮坤，河南省委原常委、政法委原書記，曾長期在海關系統工作，先後任湖北省副省長，黑龍江省委常委、政法委書記，2021年5月被立案審查調查。

2021年5月31日，甘榮坤人在北京，正要坐高鐵回河南，他沒想到，這次他沒有機會上車了。甘榮坤說，到了北京西站，大概還有十來分鐘發車，他就去站台上抽煙，可是煙還沒點著，專案組的人就到了，對他說「中央決定對你採取留置措施審查調查。」

甘榮坤的貪腐，在海關系統任職時就已開始。當時負責基建工程的他常與建築行業的老闆們一起吃喝玩樂，在這個過程中逐漸嗜賭成癮。

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中央紀委國家監委機關工作人員楊瑩形容，甘榮坤上了賭桌跟打雞血一樣不知疲倦，曾連賭兩天兩夜，輸了幾百萬（人民幣，下同）。所以老闆投其所好，在他身邊形成一個小的賭友圈子，會先替他安排賭局，再提供賭資，全程陪同。

2002年到2018年，甘榮坤在商人老闆陪同下，以多種方式賭博，在最瘋狂的階段，他通過與境外賭場連線玩百家樂、網上下注賭波等方式連續賭博，欠下巨額賭債，除找老板代付外，甚至不得不將受賄的一套房子賣掉還債。在因公出國出境期間，他多次偷偷跑到當地賭場大肆賭博，輸了老闆買單，贏了自己拿走，輸贏數額累計上千萬。

落馬時已收受財物1.66億餘元

中共十八大後，甘榮坤在湖北、黑龍江、河南等地任職期間，為多名老闆在案件處理、工程承攬、企業經營等多方面提供幫助，非法收受巨額財物。

此外，在擔任黑龍江、河南省委常委、政法委書記期間，甘榮坤還違規插手干預案件，以案謀私。

甘榮坤成為在政法系統教育整頓中第一個落馬的省部級干部，到落馬時，已收受財物1.66億餘元。

《永遠吹衝鋒號》是由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制的四集電視專題片，之前的三集披露了前司法部長傅政華案等。

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責任編輯：尹航

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