商務部公布內外貿一體化試點地區名單 北京上海在列

商務部等14部門辦公廳（室）公布內外貿一體化試點地區名單，包括北京市、上海市、江蘇省、浙江省（含寧波市）、福建省（含廈門市）、湖南省、廣東省（含深圳市）、重慶市、新疆維吾爾自治區。

內媒指，內外貿一體化試點地區將聚焦若干重點產業，力爭培育一批內外貿一體化經營企業，打造一批內外貿融合發展平台，並建立健全促進內外貿一體化發展體制機制。另外，該試點區域目標形成一批可複製推廣的經驗和模式，促進內外貿融合發展發揮示範帶動作用。

聚焦若干重點產業 力爭培育一批內外貿一體化經營企業

商務部通知落款時間為上月8日，通知要求加強組織領導。試點地區商務主管部門要牽頭會同有關單位建立試點工作聯繫機制，加強組織協調，進一步完善試點工作方案，緊密圍繞完善內外貿一體化體制機制、提高內外貿一體化發展能力、優化內外貿一體化發展環境確定試點目標、試點任務和職責分工，細化配套政策和工作措施，制定時間表、路線圖，確保試點工作落到實處、取得實效。計劃單列市可結合實際，單獨制定試點工作方案並實施。

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通知提到，積極探索實踐。試點地區各部門要立足本地實際，創新工作思路，積極先行先試，勇於探索實踐，扎實推進試點工作。要突出目標導向，聚焦若干重點產業，力爭培育一批內外貿一體化經營企業，打造一批內外貿融合發展平台，形成一批具有國際競爭力、融合發展的產業集群，建立健全促進內外貿一體化發展體制機制。要突出問題導向，梳理解決一批市場主體在開展內外貿一體化經營中遇到的實際問題。要及時評估總結，形成一批可複製推廣的經驗和模式，為促進內外貿融合發展發揮示範帶動作用。各地區要積極複製推廣試點地區成功經驗和模式，促進內外貿高效運行、融合發展。

通知還提到，及時總結報告。試點地區在收到通知後一個月內向商務部報送完善後的試點工作方案及工作台賬，每季度結束後7日內報送工作台賬進展情況，按照要求報送年度試點工作總結，及時報告試點工作進展及成效、成功經驗及典型案例、重大問題和建議等。

通知還指，商務部等部門將加強對試點工作的指導支持，加大宣傳力度，推動試點經驗在全國複製推廣，根據相關推進情況適時調整試點地區名單。

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責任編輯：尹航

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