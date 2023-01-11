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學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮

社會熱點 13:07 2023/01/11

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中國將公布去年出生人口數量，學者預料，該數字將創紀錄地跌至1,000萬，出現數十年來首次萎縮，這將對經濟產生長遠不利影響，除非促生育政策奏效。

彭博社引述多名中外專家的觀點，中國知名人口統計學者何亞福提出上述預測，他認為去年出生人口將低於2021年時的1,060萬，前年數據為連續第6年下降，也是1949年新中國建立以來的最低水平。何又認為，中國去年的死亡人數可能高於前年時的1,010萬，部分原因是由於新冠疫情蔓延所致。

Gavekal Dragonomics中國副研究主管Christopher Beddor指，官方為提高出生率而採取的措施太少，推出時間太晚，完全被「清零」政策的影響所淹沒。

瑞銀亞洲首席中國經濟學家汪濤指，勞動力可能從生產力較低的地區或農村向其他地區轉移，非農勞動力供應量可能仍會上升。改變退休年齡可能會解決部分問題，以日本為例，即使人口萎縮且進入老齡化，但由於更多老年人也在工作，且女性在照顧家庭後也回歸職場，整體成功地維持了總勞動力人口不變。

但中國必須克服一些挑戰，例如一直沒有調整過法定退休年齡，仍為男性60歲，女性管理人員或幹部55歲。相比下，日本等國多數人退休年齡要比中國稍晚。

報道指，對中國人口下降速度的預期，遠快於之前的估計，這可能遏制中國經濟的增長。當前，中國的勞動力市場已在萎縮，對住宅的長期需求將進一步下降，政府可能難以找到足夠資金來支撐國家養老金體系。最終結果是中國經濟規模或難以超越美國，世界人口第一大國的稱號亦將拱手讓於印度。

責任編輯：陳建錫

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經濟 生育 疫情 退休 人口 中國

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