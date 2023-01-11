國台辦：台倚外謀獨必遭清算 某些國家不要玩火

國台辦表示，在台灣問題上堅決捍衛國家主權和領土完整，對於「台獨」依仗外部勢力干涉謀取「獨」的謀劃必將失敗，某些國家不要在台灣問題上玩火。近期解放軍的演練是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平的嚴正警告。期盼新的一年兩岸關係能改善發展，正常交流合作能夠盡快恢復。

發言人馬曉光今日（11日）在例行新聞發布會上稱，去台海局勢持續動盪和緊張，主要是台灣民進黨內的頑固「台獨」立場導致，這些人勾結外部勢力不斷謀劃「台獨」。一些國家的反華勢力處於自身利益考慮支持「台獨」分裂台灣，不斷虛化、掏空一個中國原則，從台灣問題上來抑制中國發展進步。

世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題是中國人自己的事情，任何分裂台灣的企圖都是不可能成功的，搞「台獨」分裂注定失敗，「倚外謀獨」必遭清算。敦促某些國家不要再台灣問題上玩火，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光也強調，陸方期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復，這是兩岸同胞的共同心聲。「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，台灣無論哪個政黨執政，只要當權者堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海和平穩定就有保障。

責任編輯：陳俊賢