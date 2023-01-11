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哈佛教授提出美國5大對華優勢 中國學者不認同

即時中國 17:52 2023/01/11

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前美國國防部助理部長、哈弗大學教授奈爾（Joseph Nye）指，在中美競爭上，美國在金融、人口等5大方面擁有優勢，能源領域更是部分掌握了中國的經濟命脈。但中國的學者看法相反，批評美國目的是實現全球霸權，而部分所謂的優勢，也並非真正的優勢。

奈爾分析，美國在地理上只有鄰接兩個國家，而中國卻有14國與其交界，在領土問題是容易發生紛爭，包括至今仍有領土爭議的日本和印度。美國在能源上掌握「頁岩氣革命技術」可顛覆全球能源市場供應，成為全球最大產油產氣國。中國卻依賴進口，其能源供應鏈暴露在印度洋、波斯灣上，隨時可被美軍切斷。

金融方面，美國擁有多個世界上主要跨國大型金融機構，擁有美元作為世界貿易結算貨幣的優勢，反觀人民幣卻很難短時間替代美元用於結算。美國在人口方面是唯一一個維持當前人口的發達國家，國內勞動力充足，就業數據強勁。另美國科技研發能力、關鍵技術如軍工、通信、生物等方面，都據全球領先地位。

中國國際政治學者張屹卻認為，美國借維護世界安全名義在全球設軍事基地，只是為了實現全球霸權，實現帝國主義。張又反駁了奈爾的一些觀點，他指，雖然美國能源大量出口，境內卻發生大面積停電，導致有人凍死的狀況發生，這表明美國能源產業結構複雜，企業家為了逐利經常推卸責任。

美國的金融優勢並不被美國政府擁有，2008年的全球金融危機，華爾街沽空美股導致經濟慘淡。另外，在一些關鍵技術上，中美間的差距正不斷縮小，美國抑制中國企業如Tiktok，華為等的在美發展，是弱小、無信心的表現。

責任編輯：陳俊賢

 

 

 

 

 

 

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