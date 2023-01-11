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地方兩會陸續開 一文看懂上海、福建、四川GDP增速目標

經濟脈搏 15:12 2023/01/11

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各地陸續進入「兩會」時間，政府工作報告提出今年GDP增速目標。上海目標是全市GDP增長5.5%以上，福建和四川均將目標設定在6%。

上海GDP目標增速5.5%以上

上海市第十六屆人大一次會議今日（11日）上午開幕，市長龔正作《政府工作報告》。

龔正說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5.5%以上，地方一般公共預算收入增長5.5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.3%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3%左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

福建GDP目標增速6%

福建省政府工作報告指出，初步預計，2022年全省GDP突破5萬億元，並將2023年GDP目標增速定在6%左右。

福建省政府工作報告提到，2023年經濟社會發展的主要預期目標是：全省地區生產總值增長6%左右，一般公共預算總收入增長6%左右，地方一般公共預算收入增長5.5%左右，固定資產投資增長6%，社會消費品零售總額增長10%，出口增長7%，城鎮居民、農村居民人均可支配收入分別增長7%、7.5%，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3%左右，糧食總產量穩定在507萬噸以上。

人行：各主要銀行要合理把握信貸投放節奏 適度靠前發力

內媒指出，相較於上年政府工作報告中確定的GDP6.5%目標增速，今年GDP目標增速下調0.5個百分點，固定資產投資、出口增長目標也有所下調，分別下調0.5個、1個百分點，社會消費品零售總額以及一般公共預算總收入、地方一般公共預算收入增長目標都有所上調，分別上調1個以及1個、0.5個百分點，此外，農村居民人均可支配收入增長目標下調0.5個百分點，其他指標增長目標與上年基本一致。

四川GDP目標增速6%

四川省政府工作報告指出，今年四川全省經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長6%左右，盡最大努力爭取更好結果，確保總量突破6萬億元；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業85萬人；居民消費價格指數控制在103左右；地方一般公共預算收入、城鄉居民人均可支配收入與經濟增長基本同步；糧食產量穩定在715億斤以上。完成國家下達的節能減排和環境保護目標任務

與上年預期目標相比，四川將今年GDP目標增速下調了0.5個百分點。

商務部公布內外貿一體化試點地區名單公布 北京上海在列

責任編輯：尹航

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