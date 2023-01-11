國家移民局：暫停簽發日韓公民來華口岸簽證及過境免簽

據央視新聞，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。

昨日（10日）中國駐韓使館和駐日使館分別已停發日韓旅客赴中國短期簽證。中國駐南韓大使館指，將視乎南韓取消對華歧視性入境限制再調整措施。南韓表示遺憾，指對華加強入境防疫措施，有科學及客觀依據，韓方一直與國際社會公開透明分享疫情資訊，並一直通過外交渠道向中方傳達這個立場。

南韓總理韓德洙就表示，不會視中方的舉措為報復措施，又指南韓上月停辦中國公民赴韓短期簽證，有與中國外交部門進行充分溝通，強調維護國民安全是重中之重，在過程中出現的問題將通過溝通解決。

日方亦表示遺憾，有日本官員指中國的做法極度自私。外相林芳正表示，已通過外交渠道提出抗議，要求中方取消做法。他回應有指中方的措施是反制日本對中國旅客實施入境限制，指日方的做法是在盡可能不妨礙國際人員往來的基礎上實施，日方今後將視乎中國的感染狀況及中方公開的信息等，妥善應對。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日下午在記者會說，少數國家仍執意針對中國採取歧視性入境限制，中方堅決反對並採取對等措施。

南韓入境措施為何爭議大？ 中國人落機即要掛上這個牌

日韓對中國暫停發簽證表示遺憾

駐日使館：停發日本公民赴華普通簽證（更新版）

責任編輯：袁瑋婧