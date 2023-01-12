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美日2+2會談指中國是最大戰略挑戰 台海和平至關重要

國情動向 10:56 2023/01/12

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美日舉行外交及國防部長2+2會談並發表聯合聲明，批評中國試圖改變地區現狀，形容其構空前的最大戰略挑戰，並重申維護台海和平穩定的重要性。美日將持續合作，反對中國在地區問題上的企圖和挑釁行為，但不會中斷與中國往來。日揆岸田文雄將與美國總統拜登會面，料討論限制對中國的芯片出口。

會談周三（11日）在華盛頓舉行，雙方的聯合聲明指，重申美日致力捍衛印太地區的自由開放，決心推動雙邊現代化舉措，以建立一個更有能力、更完整的聯盟，以加強威懾並應對不斷變化的地區和全球安全挑戰。美國決心加強在包括日本在內的印太軍事部署，將根據《美日安保條約》第5條動用所有力量保護日本，包括核武。日本重申通過大幅增加國防預算從根本上加強防禦能力，並與美國和其他夥伴加強合作，擴大其作用，積極參與維護地區和平穩定。

聲明又指，美日強烈反對中國單方面改變東海現狀的企圖，安保條約第5條將適用於尖閣列島（釣魚島）；強烈反對中國的非法海洋主張、把島礁軍事化，以及在南海的釁活動。兩國重申維護台海和平穩定是國際社會繁榮不可或缺的因素，鼓勵和平解決兩岸問題。聲明另對俄羅斯、北韓作出譴責。因應局勢，美日在多方面加強合作，包括情報、防衛、反潛、兩棲和空降作戰等，以及新興技術投資、太空能力，並擴大與澳洲、南韓等夥伴的聯繫。

批中國企圖重塑國際秩序

在會後的新聞發佈會上，美卿布林肯指，中國正持續破壞台海數十年來和平穩定的現狀，美方反對任何一方片面改變現狀，美日將團結一致，以冷靜果斷態度維護穩定。他提到美日簽署新的太空合作協議，並讚賞日本增加國防預算。防長奧斯汀指，中國軍隊在台海的海空活動有所增加，正在試圖建立新常態。被媒體問到這是否意味中國對動武已迫在眉睫，他表示對這點感到懷疑，但會持續與盟友合作，竭盡所能促進台海乃至於整個地區的穩定。

日外相林芳正指，中國展現前所未有的最大戰略挑戰，中國為自身利益重建國際秩序的外交政策，引起日美同盟與國際社會的嚴正關切。美日對台基本立場不變，雙方確認維護台海和平穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的重要因素。林芳正亦強調，美日強化與中國往來政策不變，包括安全領域。

另外，岸田文雄周五（13日）將與拜登會面，外媒指雙方將討論管制對中國出口芯片，以及在人工智能、量子科技等領域的合作。

中國外交部曾表示，美日開展雙邊軍事合作，應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。美方發布的「印太戰略」聲稱要推進地區自由開放，實際上卻通過構建封閉排他的小圈，破壞地區和平穩定，挑動地區國家間的對立。而台灣問題是中國內政，用甚麼方式解決，任何國家無權干涉。

責任編輯：陳建錫

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