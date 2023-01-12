內地12月CPI按年升1.8%符預期 PPI跌幅高過預期

內地12月份居民消費價格指數（CPI）按年升1.8%，比上月升0.2個百分點，符合市場預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）跌0.7%，比上月收窄0.6個百分點，跌幅仍高過預期。去年全年，CPI按年升2.0%，PPI升4.1%。

國統局 城市司首席統計師董莉娟指，CPI方面，當月各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，多措並舉做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。按年看升幅略有擴大，其中，食品價格上升4.8%，升幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI上升約0.87個百分點。非食品價格上升1.1% ，升幅與上月相同，影響CPI上升約0.92個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，按年升0.7%，升幅比上月擴大0.1個百分點。

按月看由跌轉平， 食品價格由上月下跌0.8%轉為上升0.5% ，影響CPI上升約0.09個百分點。非食品價格由上月持平轉為下跌0.2% ，影響CPI下跌約0.13個百分點。

PPI方面，當月受上年同期對比基數走低影響，按年看跌幅收窄，生產資料價格下跌1.4%，跌幅收窄0.9個百分點；生活資料價格上升1.8%，升幅回落0.2個百分點。受石油及相關行業價格下跌影響，按月看由升轉跌，生產資料價格由持平轉為下跌0.6% ；生活資料價格由上升0.1%轉為下跌0.2% 。

責任編輯：陳建錫