內地12月CPI按年升1.8%符預期 PPI跌0.7%遜預期

內地12月份居民消費價格指數（CPI）按年升1.8%，比上月升0.2個百分點，符合市場預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）跌0.7%，收窄0.6個百分點，跌幅仍高過預期。去年全年，CPI升2.0%，PPI升4.1%。官方指，展望 今年，輸入性通脹壓力仍在，但國內糧食、能源、民生商品等供應穩定，保供穩價體系進一步健全，有能力保持物價整體穩定。市場分析指，隨著生產復常，未來幾個月CPI及PPI升幅可能回暖，整年相對溫和，不會對貨幣政策形成掣肘。

＊更新發改委說法及市場分析

國統局今日（12日）公布數據， 城市司首席統計師董莉娟指，CPI方面，當月各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，多措並舉做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。按年看升幅略有擴大，其中，食品價格上升4.8%，升幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI上升約0.87個百分點。非食品價格上升1.1% ，升幅與上月相同，影響CPI上升約0.92個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，按年升0.7%，升幅比上月擴大0.1個百分點。

按月看由跌轉平， 食品價格由上月下跌0.8%轉為上升0.5%，影響CPI上升約0.09個百分點。非食品價格由上月持平轉為下跌0.2% ，影響CPI下跌約0.13個百分點。

PPI方面，當月受上年同期對比基數走低影響，按年看跌幅收窄，生產資料價格下跌1.4%，跌幅收窄0.9個百分點；生活資料價格上升1.8%，升幅回落0.2個百分點。受石油及相關行業價格下跌影響，按月看由升轉跌，生產資料價格由持平轉為下跌0.6% ；生活資料價格由上升0.1%轉為下跌0.2% 。

今年物價有望保持總體穩定

國家發改委同日召開新聞發布會，價格司司長萬勁松會上指，去年 各地區各有關部門著力加強糧食、能源產供儲銷體系建設，加強重要民生商品和大宗商品價格調控，國內物價總水平持續平穩運行，CPI單月升幅始終運行在3%以下，全年上升2%，大幅低於美國、英國、歐元區及各大新興經濟體。展望今年，盡管國際大宗商品價格可能高位波動，輸入性通脹壓力仍然存在，但中國物價保持平穩運行具有堅實基礎， 有能力繼續保持物價總體穩定。

萬勁松又提到，受豬肉消費較往年偏弱、生豬供應階段性增加等因素影響，近期國內生豬價格有所回落。綜合各方分析，當前國內生豬產能總體處於合理區間，預計今年價格波動幅度會比去年小一些。當局將會同有關部門繼續緊盯市場動態，按照預案規定及時採取調控措施，促進生豬市場平穩運行。

通脹溫和，年內雙降可期

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，在需求端帶動下，今年通脹水平回升的可能性較大，CPI增長中樞相比去年將有所抬升，料全年通脹仍溫和，出現持續快速通脹升溫的概率不高。國泰君安國際首席經濟學家周浩指，CPI符合預期，焦點是PPI通縮，反映出疫情對工業需求的衝擊。未來一年內需將成為經濟的主要驅動力，強有力的政策支持經濟快速復甦至關重要。鑒於通脹在可預見的未來仍將可控，預料人行首季度將MLF利率下調10個基點。

上海證券宏觀分析師胡月曉指，上述數據表明中國物價走勢仍延續平穩偏弱，經濟低迷時期難有通脹，物價低迷態勢未來2至4季度仍將延續，預期CPI按伴值仍有0.5至1.0百分點的下跌空間，PPI按年負值或是常態。經濟和物價的組合下，未來降準、降息的條件將進一步具備，年內雙降是大概率事件。華創證券投資顧問部總經理屈慶則指，過去中國通脹走勢與全球一致，當前出現較大背離，說明經濟尚未復甦，上半年可能出現通縮風險。

責任編輯：陳建錫