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「鋼腿女孩」模特兒牛鈺 當選四川省人大代表

社會熱點 10:05 2023/01/12

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還記得汶川地震失去右腿的四川女孩牛鈺嗎？她曾以機械腿亮相上海時裝周，有「鋼腿女孩」之稱，這名來自四川綿陽的姑娘近日有了一個新身份。央視報道，牛鈺當選四川省第十四屆人民代表大會代表。牛鈺1997年出生，也是本屆四川省兩會最年輕人大代表之一。

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2008年汶川地震中，11歲的牛鈺被一塊石板壓在了坍塌的教室廢墟下，「我要活著」這個信念支撐著她，堅持了3天3夜。

她等來了救援，保住了性命，卻失去了右腿，這樣的現實讓牛鈺一度無法接受。她曾用海綿和衣褲包裹假肢，也曾小心翼翼地藏起自己的殘疾人身份。可父母告訴她，想要好好生活，不必勉強自己變得和從前一樣，而是要「努力接受自己當下的樣子」。

從2008年到2018年，牛鈺用了十年時間學著去接納不完美的右腿，逐漸和自己「和解」，她摘掉了假肢上包裹的海綿，踩著「小鋼腿」，到人潮擁擠的大街上走一圈，更給假肢綁上閃光棒，在夜色中走出「六親不認」的步伐。

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她報名參加汶川馬拉松，儘管傷口受到摩擦還會疼痛，但她依然在路人的加油聲中，咬牙走完了全程。

牛鈺還在社交平台分享自己生活的點點滴滴。「一個人之所以迷人是因為她擅長做自己」，網友常常在留言中如是評價。

牛鈺大學畢業後，成為一名平面攝影師，她每天在攝影棚里忙碌，通過拍攝公益類原創視頻，呼籲社會關心關愛殘障人士。「我國的殘疾人總數超過8500萬人，我希望用自己一份力量，讓更多人關注這個群體。」

牛鈺去年獲授「四川青年五四獎章」。前不久，她還成功當選四川省第十四屆人大代表。

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牛鈺說，自己的粉絲中有一部分是殘障人士，這些年她收到了不少建議。「開心激動之餘，我感到更多的是一種責任。」

「以前我可能是在精神上鼓勵大家，但現在可以更多地做實事，幫助像我一樣的殘障人士發聲。」

作為一名年輕的省人大代表，牛鈺說自己會加強學習，認真履行職責。她稱，自己今年關注的是殘疾人基礎設施建設，「其實殘障設施建設已經做得很好了，但我希望隨著進一步完善，會有更多的殘障朋友走出來參與社會生活，讓這8500萬人能被溫暖相待」。

「身體上的缺失並不影響我們對生活的熱愛，不完美又怎樣，我們依然可以閃閃發光。」

汶川地震截肢少女長成模特兒 機械小鋼腿現身上海時裝周

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責任編輯：連兆鋒

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