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中國給非洲帶來債務陷阱？秦剛：債務問題本質是發展問題

國情動向 10:40 2023/01/12

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正在出訪非洲的外長秦剛表示，所謂中國給非洲帶來「債務陷阱」是強加給中非的話語陷阱，非洲債務問題的本質是發展問題，呼籲各有關方為緩解非洲債務壓力做貢獻。

中方對非融資合作 著眼提升非洲自主可持續發展能力

秦剛與非盟委員會主席法基週三（11日）共同會見記者時駁斥了所謂中國給非洲帶來「債務陷阱」的無理指責。

秦剛表示，資金不足成為制約非洲繁榮振興的主要瓶頸，如何平衡發展融資與債務增長關係，是各國在發展中必須直面的問題。

秦剛說，中非是同呼吸、共命運的好兄弟，雙方在共同發展的道路上並肩前行。

  • 中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團(G20)緩債倡議，同19個非洲國家簽署緩債協議或達成緩債共識，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。
  • 中方還積極參與G20共同框架對乍得、埃塞俄比亞、贊比亞的個案債務處理。
  • 國家主席習近平還在中非合作論壇第八屆部長級會議上宣布，從國際貨幣基金組織增發給中國的特別提款權中拿出100億美元，轉借給非洲國家，有關工作已取得階段性進展。

王毅：中國免除非洲17國共23筆無息貸款

秦剛說，世界銀行統計報告顯示，在非洲整體外債中，多邊金融機構和商業債權人所持債務佔比近四分三，是非洲債務大頭，他們在緩解非洲債務問題上可以也應該發揮更大作用。中方呼籲各有關方按照「共同行動、公平負擔」原則，為緩解非洲債務壓力做出貢獻。

秦剛強調，非洲債務問題的本質是發展問題。解決非洲債務問題不僅要通過債務處理等手段治標，也要治本，提升非洲自主可持續發展能力。中方對非融資合作主要涉及基礎設施建設和生產性領域，著眼提升非洲自主可持續發展能力。所謂中國對非「債務陷阱」是強加給中非的話語陷阱。中國在非洲開展的項目和合作為非洲發展和民生改善作出貢獻，非洲人民對此最有發言權。

他表示，中方將繼續尊重非洲人民意願，立足非洲實際情況，通過中非合作給非洲人民帶來實實在在的利益，實現更好的共同發展。

去年8月，時任外長王毅在中非合作論壇上宣布，中方將免除非洲17國截至2021年年底對華到期無息貸款債務23筆。

涉製作侮辱黑人影片 中國男子在非洲贊比亞被捕

深化中非合作 習近平宣布中國再向非洲提供10億劑新冠疫苗

責任編輯：尹航

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G20 金融機構 非洲 國際貨幣基金組織 世界銀行 埃塞俄比亞 基金 乍得 贊比亞 可持續發展

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