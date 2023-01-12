內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星

內地開關恢復出境遊，數據顯示現時近半遊客都選擇前往泰國。相比日韓等，泰國官方對中國遊客可謂熱烈歡迎。泰國官員表示，希望今年迎來至少500萬中國遊客，泰國副總理早前更親自到機場歡迎。韓國傳媒形容，中國遊客在泰國享受「國賓」待遇，有如明星。

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內地傳媒報道，機構數據顯示，1月8日出行的出入境機票訂單量同比增長628％，創下了2020年3月以來的紀錄。旅遊資源豐富的泰國是中國遊客出境遊的首選目的地之一。統計指，目前中國出境遊客中，前往泰國的幾乎佔到半數。

2019年，赴泰國旅遊中國遊客超過1000萬人次，佔當年入境泰國外國遊客總數4分1。泰國旅遊局局長育他沙說，希望在2023年迎來至少500萬中國遊客。他表示，現每周只有15班中國航班飛泰國，相比下疫情前有400班。中國外交部早前則表示，中方會陸續增加往返多國直航航班。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷表明，泰國對來自所有國家的入境者一視同仁，不會對某一個國家的入境者採取特殊防疫措施。

阿努廷1月9日與交通部長薩沙揚、旅遊和體育部長皮帕，一同到曼谷素萬那普國際機場，歡迎廈門航空MF833航班搭載269名旅客，這是中國調整防疫政策後首批赴泰遊客。阿努廷親自給中國遊客遞上鮮花項鏈，工作人員向遊客逐一分發紀念品。

中國遊客在泰國的待遇與日韓截然不同，也引起韓國媒體注意。韓MBC電視台稱「連副總理都來迎接了」，韓now news則形容中國遊客享受了「國賓待遇」，像明星一樣被歡迎。

韓媒news1亦指出，根據攜程發佈的數據，中國遊客春節熱門出境遊目的地中，泰國高居第二名，韓國連前十名都沒進。

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責任編輯：連兆鋒