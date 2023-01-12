  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星

社會熱點 10:52 2023/01/12

分享：

分享：

內地開關恢復出境遊，數據顯示現時近半遊客都選擇前往泰國。相比日韓等，泰國官方對中國遊客可謂熱烈歡迎。泰國官員表示，希望今年迎來至少500萬中國遊客，泰國副總理早前更親自到機場歡迎。韓國傳媒形容，中國遊客在泰國享受「國賓」待遇，有如明星。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

內地傳媒報道，機構數據顯示，1月8日出行的出入境機票訂單量同比增長628％，創下了2020年3月以來的紀錄。旅遊資源豐富的泰國是中國遊客出境遊的首選目的地之一。統計指，目前中國出境遊客中，前往泰國的幾乎佔到半數。

2019年，赴泰國旅遊中國遊客超過1000萬人次，佔當年入境泰國外國遊客總數4分1。泰國旅遊局局長育他沙說，希望在2023年迎來至少500萬中國遊客。他表示，現每周只有15班中國航班飛泰國，相比下疫情前有400班。中國外交部早前則表示，中方會陸續增加往返多國直航航班。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷表明，泰國對來自所有國家的入境者一視同仁，不會對某一個國家的入境者採取特殊防疫措施。

阿努廷1月9日與交通部長薩沙揚、旅遊和體育部長皮帕，一同到曼谷素萬那普國際機場，歡迎廈門航空MF833航班搭載269名旅客，這是中國調整防疫政策後首批赴泰遊客。阿努廷親自給中國遊客遞上鮮花項鏈，工作人員向遊客逐一分發紀念品。

中國遊客在泰國的待遇與日韓截然不同，也引起韓國媒體注意。韓MBC電視台稱「連副總理都來迎接了」，韓now news則形容中國遊客享受了「國賓待遇」，像明星一樣被歡迎。

韓媒news1亦指出，根據攜程發佈的數據，中國遊客春節熱門出境遊目的地中，泰國高居第二名，韓國連前十名都沒進。

疫後首批中國客抵曼谷 泰國副總理親赴機場迎接

習近平與泰王會面 邀王室成員「多來中國走一走」

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

 

 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 機票 地緣政治 外交 疫情 中國 泰國 曼谷 南韓 防疫措施

上一篇文章

「原神」母企米哈遊年會大獎是1600個月人工？ 真相是這樣

下一篇文章

「鋼腿女孩」模特兒牛鈺 當選四川省人大代表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣州男子揸BMW衝撞行人致5死13傷 警方：已被控制（有片）
廣州男子揸BMW衝撞行人致5死13傷 警方：已被控制（有片）
深圳研鼓勵生育 每生1胎可領取補貼3年
深圳研鼓勵生育 每生1胎可領取補貼3年
河南高官高鐵站被抓 曾境外豪賭「輸了老闆付，贏了自己拿」
河南高官高鐵站被抓 曾境外豪賭「輸了老闆付，贏了自己拿」
內地45萬粉絲女Coser網紅去世 生前自曝染疫狂咳
內地45萬粉絲女Coser網紅去世 生前自曝染疫狂咳
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
南京商場Hermes開業 道士到場做法事
南京商場Hermes開業 道士到場做法事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款