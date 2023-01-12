廣東今年GDP目標增長5%以上 推進大灣區建設 對接北部都會區

廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議今日（12日）開幕，省長王偉中作政府工作報告時表示，預計2022年全年廣東GDP增長2%左右，並提出今年GDP目標增長5%以上。報告還提出，縱深推進粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設，明確將出台推動民營經濟發展的意見。

今年GDP目標增長5%以上

據《南方日報》，廣東省政府工作報告回顧了廣東過去五年的工作，預計2022年全省地區生產總值達12.8萬億元，2022年全年廣東GDP增長2%左右。

報告劃定了今年主要預期目標：地區生產總值增長5%以上；固定資產投資增長8%，社會消費品零售總額增長6%，進出口總額增長3%；規模以上工業增加值增長5.5%以上；地方一般公共預算收入增長5%；居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業110萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內；糧食產量1268萬噸以上。

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較2022年的實際增速，今年的目標增速有所提高，不過低於上年的目標增速0.5個百分點，社會消費品零售總額增長目標也下調了0.5個百分點，其他增長目標與上年基本一致。

推進大灣區建設 對接香港「北部都會區」

廣東省在部署今年重點工作時將縱深推進粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設，高水平建設橫琴、前海、南沙三大平台放在首位。包括要對接香港「北部都會區」、加快推動「港車北上」等。要探索「居住在港澳、工作在廣東」，「居住在廣東、工作在灣區」等引才用才模式，推進建設大灣區高水平人才高地。

同時還強調，以實體經濟為本、堅持製造業當家，加快建設製造強省、質量強省，將提質壯大現有8個萬億元級產業集群，加快推動超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、新能源等產業成為新的萬億元級產業集群，加快打造若干5000億元級的新興產業集群，實施「個轉企、小升規、規轉股、股上市」市場主體培育計劃，實施龍頭企業保鏈穩鏈工程、汽車零部件產業強鏈工程。

針對中央經濟工作會議強調的著力擴大國內需求，廣東省也在政府工作報告中作出安排，提出支持住房改善、新能源汽車、綠色智能家電等大宗消費，加大餐飲、文旅、養老、育幼等服務消費促進力度，全年安排省重點建設項目1530個，年度計劃投資1萬億元等具體安排。

堅持「兩個毫不動搖」也被寫入今年廣東政府工作報告，並明確將出台推動民營經濟發展的意見。

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責任編輯：尹航

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