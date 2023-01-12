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國產動畫《中國奇譚》火紅 首集引爆打工仔共鳴

社會熱點 15:01 2023/01/12

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國產動畫《中國奇譚》火紅 首集引爆打工仔共鳴

國產奇幻動畫劇集《中國奇譚》新年推出，火速成為網絡熱話。《中國奇譚》由多個獨立單元故事組成，內容涵蓋傳統神話到現代科幻元素，每集作畫風格也不盡相同，至今獲得普遍好評。《中國奇譚》首集故事《小妖怪的夏天》，更借《西遊記》為背景，反映現代打工仔辛酸，引發網民共嗚，短時間內已衍生出表情包等二次創作。

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《中國奇譚》由上海美術電影制片廠和嗶哩嗶哩（B站）聯合出品，2023年元旦在B站開播，10集節目至今推出了數集，每集約20分鐘，整體拿下9.9超高評分。

《中國奇譚》畫風集集不同，已播的《小妖怪的夏天》和《鵝鵝鵝》是手繪動畫，《林林》是3D動畫，後續播出的《小滿》是剪紙動畫，《玉兔》是定格動畫，《飛鳥與魚》則是「三渲二」動畫。

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故事上，《小妖怪的夏天》是對《西遊記》的全新解讀，《鵝鵝鵝》是改編傳統志怪故事《鵝籠書生》，《林林》則是純原創劇本，《飛鳥與魚》和《玉兔》從海報上就能看出科幻的色彩，而《小賣部》又是現實主義題材，可謂八仙過海，各顯神通。

打響頭炮的第一集，《小妖怪的夏天》以彩色水墨風格，以唐僧師徒四人西天取經為背景，實際上講小妖怪為了大王吃上唐僧肉而賣力幹活的故事，生動刻畫了當代打工人的職場生活。

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故事以平常只是臨記的小豬妖為主角，他的「妖怪技能」最多也就嚇嚇人類，就連「吃唐僧肉能長生不老」的說法都是從另一隻小妖那裏聽來的。對大王來說，吃唐僧肉是「妖怪們都夢寐以求的偉大事業」，但對小妖們來說，這只是一份份被派下來的不合理任務，所做的工作也都是零零碎碎的苦活累活。故事到片尾來個大轉折，有一個令人暖心的結局。

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《小妖怪的夏天》將傳統國風與當代審美融合，導演於水解釋：「難點在於，水墨國畫是寫意的、抽象的、平面的，不講究光影。而這個故事敘事性很強，需要讓觀眾有代入感，我必須加入一些現代動畫的手段，讓寫意的畫面也有寫實的感受，找到微妙的平衡。」

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責任編輯：連兆鋒

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