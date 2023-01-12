經濟大省浙江今年GDP增速目標5%以上 撐平台經濟

浙江省十四屆人大一次會議今日（12日）開幕，省長王浩作政府工作報告時表示，預計2022年GDP增長3%左右，明確今年目標是增長5%以上。他還提到，支持平台經濟高質量發展；優化企業發展環境。

預計去年GDP增長3%左右 出口增速在兩位數以上

報告指出，2022年，預計地區生產總值增長3%左右，城鄉居民人均可支配收入分別增長4.1%、6.6%。另外，在開幕會後的「廳（局）長通道」上，浙江省商務廳廳長韓傑介紹，2022年預計浙江省外貿進出口、出口增速將保持在兩位數以上，對全國外貿增長的貢獻度居各省（區、市）前列。

去年浙江啟動「千團萬企拓市場搶訂單引項目」行動，僅12月，全省就有20多個政府和企業團組「走出去」，拿到了意向訂單180多億元（人民幣，下同）。

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報告明確了2023年浙江經濟社會發展主要預期目標為：地區生產總值增長5%以上，一般公共預算收入、城鄉居民收入與經濟增長基本同步，居民消費價格指數漲幅控制在3%以內，城鎮調查失業率控制在5%以內。

相較於上年的主要預期目標，今年的GDP下調了1個百分點，同時，城鎮調查失業率目標改善，下調了0.5個百分點。

支持平台經濟高質量發展 精準制定支持政策

根據政府工作報告，浙江在部署今年重點工作時強調要優化企業發展環境，力爭全年為市場主體減負2500億元以上，同時，深化節約型政府建設，繼續壓減一般性支出，合理安排新增財力，把更多的財政資金用在幫扶企業發展生產，改善民生，保障重大項目建設上。

在中央經濟工作會議強調的著力擴內需方面，浙江省也作出今年的相應安排，提出將掀起新一輪重大項目建設高潮，持續擴大有效投資。按照「千項萬億」工程年度計劃，安排2023年省重點大項目1000個左右，完成年度投資1萬億元以上，帶動固定資產投資增長6%以上。同時，還提出把激活和擴大消費擺在優先位置，進一步提升傳統消費、培育新型消費，推動消費復蘇回暖，鼓勵消費模式、消費業態、消費場景創新。力爭社會消費品零售總額增長4.5%左右。

此外，政府工作報告中還強調，支持平台經濟高質量發展，精準制定支持政策，建立專業化服務機制，鼓勵平台企業加強前沿技術研究和應用推廣，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

作為外貿大省，浙江政府工作報告中強調拓市場搶訂單引外資，進一步擴大開放型經濟發展優勢，千方百計推動外貿平穩增長，持續推進「浙貨行天下」，精心組織千團萬企走出去，拓市場搶訂單，確保出口佔全國份額全年保持在14.5%左右。

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責任編輯：尹航

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