趙立堅調任老婆發「寵辱不驚」 網民熱議：何為辱？

中國外交部前發言人趙立堅日前突然被調任，引發各方猜測。其老婆湯天如在微博發文稱「寵辱不驚」，更激起網民熱議，認為是在替趙立堅打抱不平以自勉。

官方媒體周一（9日）消息，原任中國外交部新聞司副司長，外交部新聞發言人的趙立堅已於近日卸任，平級調任外交部邊界與海洋司任副司長職務。外界認為屬於「發配邊疆」，中國外交部發言人汪文斌翌日回應稱，趙立堅的職務異動是「根據工作需要，交流任職」。

湯天如昨日（11日）在她的微博賬號「大聰和臭丫頭」發文表示：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚！」，激起網民熱議，不少網民認為寵辱不驚四個字用的可圈可點，值得玩味，有人則直言，讓她說清楚什麼工作是榮什麼工作是辱。該微博掀起波瀾後已被刪除。

趙立堅被外界稱為「戰狼發言人」，近年因對美國等西方國家「火力全開」，吸粉無數，在微博有765萬粉絲。和一般官員家屬的低調不同，趙立堅妻子在微博上也以「大聰和臭丫頭」為名，表現非常活躍，經常曬出自己與趙立堅的合影秀恩愛，被網民稱為「堅嬸」。

去年下半年，在內地仍嚴格執行動態清零招致社會不滿情緒時，趙立堅老婆在微博發佈兩人在歐洲旅遊照片；內地放開管控後，退燒藥難求之時，她又曬出向鄰居借藥的經歷，均引發輿論爭議。

不少人也猜測，妻子在經常在微博失言，也是趙立堅失勢的原因之一。

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責任編輯：袁瑋婧