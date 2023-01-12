  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王思聰疑打人「行政覆議」暫緩拘留只罰500 所謂何事？

社會熱點 15:53 2023/01/12

分享：

分享：

王思聰疑打人「行政覆議」暫緩拘留只罰500 所謂何事？

上海警方通報「王某某」與同伴毆打他人，導致對方面部受傷。內地傳媒引述「權威消息」稱，「王某某」身份為萬達集團太子爺、北京普思投資董事長王思聰。王某某被處罰款500元人民幣，並行政拘留7天，但在提出「行政覆議」後獲暫緩拘留。究竟甚麼是「行政覆議」？

河南澤槿律師事務所主任付建律師向《紅星新聞》稱，因打架造成對方輕微傷的違法行為，依照《治安管理處罰法》，應當行政處罰。按規定，毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處5日以上、10日以下拘留，並處200元以上、500元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

但付建解釋，如果當事人一方認為行政主體的具體行政行為侵犯其合法權益，可依法向行政覆議機關，提出覆查該具體行政行為的申請。根據《行政覆議法》規定，行政覆議機關需依照法定程序，對被申請的具體行政行為進行合法性、適當性審查，並作出行政覆議決定。且在行政覆議期間具體行政行為不停止執行，但是申請人申請停止執行，行政覆議機關認為其要求合理，可以決定停止執行。

他還表示，行政覆議被受理後，覆議機關應當自受理之日起60日內作出行政覆議決定，情況複雜的，經覆議機關負責人批准，可以適當延長，並告知申請人和被申請人，但是延長期限最多不超過30日。如果申請人不服行政覆議決定的，自收到行政覆議決定書之日起15日內，可向人民法院提起行政訴訟。

上海靜安警方周四（12日）通報，稱11日4時許，接報南京西路一商務樓門口有人被打。經查，王某某等人誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。王某某等人對陳某某毆打。經司法鑒定，陳某某綜合評定為輕微傷。警方對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日。因王某某等提請行政覆議，警方對四人暫緩執行行政拘留。

上海男子王某某帶頭圍毆途人罰500蚊 媒體說是王思聰

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 罪案 中國 上海

上一篇文章

限制投影加收費用 上海消保委批影片平台不厚道

下一篇文章

內地禁止女主播直播「帶貨」內衣 男模做內衣銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「原神」母企米哈遊年會大獎是1600個月人工？ 真相是這樣
「原神」母企米哈遊年會大獎是1600個月人工？ 真相是這樣
內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星
內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星
趙立堅調任老婆發「寵辱不驚」 網民熱議：何為辱？
趙立堅調任老婆發「寵辱不驚」 網民熱議：何為辱？
廣州男子揸寶馬亂撞途人致5死13傷 警方：已被控制（有片）
廣州男子揸寶馬亂撞途人致5死13傷 警方：已被控制（有片）
「鋼腿女孩」模特兒牛鈺 當選四川省人大代表
「鋼腿女孩」模特兒牛鈺 當選四川省人大代表
上海男子王某某帶頭圍毆途人罰500蚊 媒體說是王思聰
上海男子王某某帶頭圍毆途人罰500蚊 媒體說是王思聰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款