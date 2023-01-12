▲ 王思聰疑打人「行政覆議」暫緩拘留只罰500 所謂何事？

上海警方通報「王某某」與同伴毆打他人，導致對方面部受傷。內地傳媒引述「權威消息」稱，「王某某」身份為萬達集團太子爺、北京普思投資董事長王思聰。王某某被處罰款500元人民幣，並行政拘留7天，但在提出「行政覆議」後獲暫緩拘留。究竟甚麼是「行政覆議」？

河南澤槿律師事務所主任付建律師向《紅星新聞》稱，因打架造成對方輕微傷的違法行為，依照《治安管理處罰法》，應當行政處罰。按規定，毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處5日以上、10日以下拘留，並處200元以上、500元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

但付建解釋，如果當事人一方認為行政主體的具體行政行為侵犯其合法權益，可依法向行政覆議機關，提出覆查該具體行政行為的申請。根據《行政覆議法》規定，行政覆議機關需依照法定程序，對被申請的具體行政行為進行合法性、適當性審查，並作出行政覆議決定。且在行政覆議期間具體行政行為不停止執行，但是申請人申請停止執行，行政覆議機關認為其要求合理，可以決定停止執行。

他還表示，行政覆議被受理後，覆議機關應當自受理之日起60日內作出行政覆議決定，情況複雜的，經覆議機關負責人批准，可以適當延長，並告知申請人和被申請人，但是延長期限最多不超過30日。如果申請人不服行政覆議決定的，自收到行政覆議決定書之日起15日內，可向人民法院提起行政訴訟。

上海靜安警方周四（12日）通報，稱11日4時許，接報南京西路一商務樓門口有人被打。經查，王某某等人誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。王某某等人對陳某某毆打。經司法鑒定，陳某某綜合評定為輕微傷。警方對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日。因王某某等提請行政覆議，警方對四人暫緩執行行政拘留。

上海男子王某某帶頭圍毆途人罰500蚊 媒體說是王思聰

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責任編輯：連兆鋒