商務部：穩步推進內地與港澳共建單一自貿區工作

商務部表示，將會全力支持港澳發展經濟、改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，穩步推進內地、香港、澳門三地共建單一自貿區工作。

發言人束玨婷在今日（12日）的例行記者會上表示，商務部一直積極深化內地與香港、澳門經貿交流合作，持續擴大內地對港澳開放，將會全力支持港澳發展經濟、改善民生；將推進三地共建單一自貿區工作，完善關於建立更緊密經貿關係安排制度體系，提升三地貿易投資自由化便利化水平，推動要素便捷流動。

積極參與建設粵港澳大灣區，加快落實商務領域支持大灣區建設若干政策措施，支持大灣區提升市場一體化水平，打造國際一流營商環境；大力支持港、澳發揮自身優勢及打造共建「一帶一路」功能平台，支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並對外商簽自貿協定，拓展區域經濟合作。

會上又提到，2022年中國進出口總額規模將再創新高，全球經濟衰退風險上升 、外需增長持續放緩等 是外貿 穩增長面臨的 最大壓力，但近期已出現一些積極信號，特別是出口大省接單情況有所好轉。商務部將持續密切跟蹤及加大支持，開展穩住外貿訂單、穩住外貿主體、幫助企業解決困難等方面的工作。

對於通關後入境旅遊商務等需求逐步增加，束玨婷表示，長期以來，中國是全球最主要的入境旅遊目的地和出境旅遊客源國之一，為國際旅遊業創造了巨大的收益。中國歡迎境外遊客到來，願與各方共同努力，為中外人員安全健康有序往來創造更好條件，為推動國際旅遊業發展和世界經濟復蘇作出積極貢獻。

責任編輯：陳俊賢