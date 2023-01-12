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中科院料2023年中國經濟呈倒U形增長 全年約6％

經濟脈搏 18:16 2023/01/12

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中國科學院今日（12日）發表預測報告指，2023年中國經濟將呈現前後低、中間高的倒U形走趨，穩中有進、逐步恢復，全年GDP增速料約6.0%。

新發表的《2023年中國經濟預測與展望》報告指，消費、投資和淨出口對今年GDP增速的拉動分別為3.5、1.5和1.0個百分點。預計全年經濟增長將呈倒U形，第一季度為4.2%左右，第二季度受2022年低基數的影響，增速將高達9.3%，而第三、第四季度分別5.5%及5.4%左右。

報告亦對今年各項經濟數據作出預測，PPI跌0.4%；CPI總體溫和上升約1.8%；規模以上工業增加值增速為6.8%；固投增速為5.5%；消費增速4.1%至5.0%。隨著國內疫情防控政策的實質性調整，經濟循環將有效加速，整體持續穩定恢復，國際收支將總體保持平穩，最終消費是拉動經濟增長的主要動力。

另外，從中長期來看，中國經濟增速將呈現波浪形下降的走勢，但仍高於同等發展水平的國家。

中科院預測科學研究中心副主任楊翠紅指，今年經濟增長將呈現穩中有進、逐步恢復的趨勢，尤其是服務業的消費，聚集性的消費，「我們很期待疫情防控政策的放鬆，多項政策措施的出台，居民消費預期的恢復，也會使今年消費將會上升為第一推動力」。

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責任編輯：陳建錫

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