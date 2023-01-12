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中汽協：2022年汽車銷量年增2.1% 料今年車市增長3%

國情動向 19:46 2023/01/12

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中國汽車協會今日發布《2022年中國汽車工業銷售情況簡述》顯示，2022年汽車生產與銷售分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，按年增長3.4%和2.1%。與2021年比，產量增速持平，但銷售下滑1.7%。

數據顯示，2022年汽車產銷量按年增長3.4%和2.1%，產量增速持平，但銷售增速下滑1.7%。去年12月份數據下滑比較明顯，產銷量為238.3萬輛和255.5萬輛，按年下降分別為18.2%和8.4%。

數據又顯示，去年新能源汽車持續爆發式增長，連續8年全球第一。產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，按年增長分別為96.9%和93.4%，市場佔有率從上年12.1%升至今年25.6%。

去年汽車出口量突破300萬輛，按年增加54.4%，新能源車出口67.9萬輛，按年增長120%。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，盡管2022年汽車行業經歷了芯片短缺、用於生產電池的鋰礦價格高企、終端需求減弱等挑戰。但在購置稅減免和品牌方積極促銷的措施刺激下，中國2022年內需市場在整體下行的情況下實現復甦。預計2023年芯片短缺和鋰礦價格等問題將有望緩解，國內汽車將實現3%左右的增長。

責任編輯：陳俊賢

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