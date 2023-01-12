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廣東再有6個城市分別宣布 已度過新冠感染高峰

社會熱點 19:29 2023/01/12

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1月10日至11日期間，廣東省再有6座城市分別發布消息稱已度過新冠感染高峰期，包括東莞、陽江、中山、珠海、汕尾和茂名。廣州已於1月1日度過峰值，發熱門診單日就診量下降至1.9萬人次，深圳早在1月5日度過高峰期。

據微信公眾號「東莞發佈」消息，1月11日，廣東東莞市疫情防控新聞發佈會召開，東莞市政府副秘書長張志雲表示，目前，全市疫情態勢總體趨穩。 經過前段時間的統籌調度，東莞市醫療救治資源和重症救治保障進一步提升，對症治療藥品緊缺得到緩解，發熱門診日就診人次、120急救調度有效接聽電話次數以及12345熱線電話諮詢人數自去年12月下旬達峰以來逐步回落，疫情態勢趨於平穩。 但考慮春節期間人員流動頻繁，東莞市疫情可能存在一定的波動，全市重症救治仍然存在一定壓力。

據微信公眾號「中國陽江發佈」消息，據陽江市疾控中心監測分析，陽江市新冠病毒感染人數、發熱門診接診人數已於2022年12月26日達到高峰，隨後逐漸下降，但急診和重症患者仍處於高位平臺期。 目前臨近春節，流動人口、返鄉人員增多，預計春節前後感染人數會再次上升。

據微信公眾號「中山發佈」消息，中山市第一波流行高峰在2022年12月中下旬，目前已平穩度過第一波流行高峰。 

據南方+報道，1月10日上午，廣東珠海市政府新聞辦召開珠海市疫情防控新聞發佈會，珠海市衛生健康局副局長羅福智介紹，珠海市已於上月底度過感染高峰，發熱門診每日就診量已出現明顯回落跡象，但重症救治仍處在高位平台期。 當前隨著春節假期的臨近，以及防控政策優化之後地區間交往的頻密，疫情傳播還將在一定時期內持續。

1月10日宣布度過疫情度峰的廣東城市還有汕尾市、茂名市。兩市均表示，疫情於2022年底前達到高峰，其後相關數據持續下降，但春節返鄉潮還在給疫情帶來反覆。

此前1月6日-1月9日，汕頭、佛山、惠州分別宣布度過疫情高峰。廣州則於1月1日宣布度過峰值，市發熱門診單日就診量從高峰期5到6萬人次下降至1.9萬人次，深圳在1月5日已度過高峰期。

據不完全統計，截至1月12日，廣東21個地級及以上城市中至少已有11城宣布疫情度峰。

責任編輯：陳俊賢

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傳染病 疫情 汕頭 佛山 陽江 東莞 惠州 中山 珠海 廣州

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