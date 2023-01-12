李克強考察市監總局：提振民企信心 支持平台經濟健康持續發展

國務院總理李克強周一（9日）到市場監管總局考察，並主持召開座談會。他強調，要保持政策穩定性，並提到提振民營企業信心。

據央視新聞，在知識產權局，李克強聽取了知識產權創造、保護、運用匯報。他說，保護知識產權就是保護創新、保護第一生產力，要堅持創新驅動發展。創造不易，要用更優質高效服務讓創新成果加速轉化運用，促進產業升級，造福人民群眾。

李克強來到市場監管總局數據分析中心，了解市場主體發展趨勢。他說，這幾年狠抓「六穩」「六保」，其中很重要的就是通過保市場主體來穩就業，要繼續發展壯大市場主體。

減稅降費等政策該延續的延續、該優化的優化

座談會上，李克強說，當前經濟保持恢復態勢，但市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難較大，並且遇到新問題。要保持政策穩定性，繼續抓好穩經濟一攬子政策和接續措施落實。減稅降費等政策該延續的延續、該優化的優化，實施好原定延續執行的小規模納稅人增值稅減免、生產和生活性服務業增值稅加計抵減政策。

推進金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造加快形成實物工作量，推動生活服務消費有序恢復。幫助企業解決原材料供應、用工、信貸資金等困難，推動節後快速復工復產。堅持「兩個毫不動搖」，依法保護各類企業產權，提振民營企業信心，弘揚企業家精神。

支持平台經濟健康持續發展，更好發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。拓展「放管服」改革成果，更大激發市場活力和社會創造力。各地各部門要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，努力做好年初經濟工作，實現今年經濟運行好的開局。

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責任編輯：袁瑋婧