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外交部：世衛應理性對外發聲 認可中方防控成果

社會熱點 21:28 2023/01/12

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外交部發言人汪文斌表示，中方一直在第一時間同世界衛生組織（WHO）分享數據和病毒基因序列，希望WHO能理性發聲，理性看待和認可中方防疫成果。

汪文斌在今日外交部例行記者會上表示，中方同WHO保持著密切溝通，僅最近一個月就進行了5次技術交流。 就在昨天，中方再次同WHO總部、地區和中國辦事處舉行了技術交流會，雙方在前期溝通基礎上，進一步就當前新冠疫情醫療救治、疫情形勢、毒株檢測、疫苗接種等議題進行深入交流。

中方各相關部門和機構還持續通過全球流感共享資料庫分享中國新冠病毒感染病例的病毒基因序列。 這些都得到世衛組織和國際社會廣泛認可。

汪文斌強調，中方始終本著依法、及時、公開、透明的原則，同各方分享有關資訊和數據，不僅最大程度保護了中國人民生命安全，也成為向全球提供抗疫物資的大後方，成為國際抗疫合作的中堅力量。隨著疫情發展，中方願繼續同包括世衛組織在內的國際社會開展技術交流，深化抗疫合作，更好應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康。希望WHO能夠科學理性判斷中方防控成效，客觀公正對外發聲。

WHO突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）早前指，ＷHO仍仍未取得足夠資料評估中國疫情的風險。北京方面雖然開始提供更多資料，但整體上仍然嚴重少報當地死於疫情的數字。

責任編輯：陳俊賢

 

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