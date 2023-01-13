金融部門開年將推進21項工作 助優質房企改善負債

新華社報道，內地金融部門已起草 方案，擬重點推進21項工作任務，引導優質房企資產負債表回歸安全區間，推動行業向新發展模式平穩過渡，具體措施包括 加快新增1500億元（人民幣，下同）保交樓專項借款投放、設立2000億元保交樓貸款支持計劃、完善「三線四檔」的部分參數設置。

報道指，《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》 按照穩當前也利長遠思路，通過短期針對性措施和中長期制度性安排，圍繞資產激活、負債接續、權益補充、預期提升等4方面。在資產激活中，通過優化政策激活合理需求，加大保交樓力度，穩定房地產銷售，支持優質房企通過併購提升資產質量改善現金流。

保交樓是方案重要切入點，將加快新增保交樓專項借款投放、設立貸款支持計劃、加大保交樓專項借款配套融資力度、強化保交樓司法保障等，一系列工作安排將在近期加速推進。在支持 租賃市場建設方面，近期也將出台文件，設立1000億元住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量房。

方案也將明確， 鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。方案也會出「權益補充行動」，支持優質房企股權融資等方式充實資本。

值得注意的是， 行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質房企，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定係統重要性的優質房企。 方案只設定了優質房企條件，沒有具體名單，金融機構可自主把握。