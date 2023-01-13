內地12月美元計出口按年降9.9% 創近三年來最大降幅

海關總署公佈，按美元計，內地12月出口按年降9.9%，降幅比上一個月擴大1個百分點，創2020年初新冠疫情爆發以來的最大降幅；進口降7.5%，收窄3.1個百分點。分析認為，12月出口疲弱凸顯了今年提振內需支撐經濟的重要性，市場期望出台更多政策鼓勵國內消費。

以美元計，12月中國進出口總值5,341.4億元，按年跌8.9%。其中，出口3,060.8億元，按年跌9.9%，好過市場預期的跌11.1%，前值為跌8.7%；進口2,280.7億元，按年跌7.5%，預期跌10%，前值跌10.6%。當月貿易順差780.1億元，預估順差769億元，前值順差692.5億元。

路透引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，中國12月出口繼續下滑，主要因為全球經濟減弱和國內新冠感染高峰的衝擊。疲弱的出口，凸顯了今年提振內需支撐經濟的重要性。市場期望出台更多政策鼓勵國內消費。

張智威表示，迄今為止，房地產和互聯網領域監管政策已經大幅轉向，有助於提振行業信心。但消費領域支持政策大多數是地方政府在推動，而非中央層面有行動。3月新一屆政府履職後可能會有改變。

人幣計去年進出口總額創新高

另外，以美元計，去年全年中國出口按年增長7%，至紀錄高位3.59萬億元；進口增1.1%；貿易順差8776億元。

以人民幣計價，中國去年進出口總值42.07萬億元（人民幣，下同），按年增長7.7%，規模再創歷史新高；其中，出口23.97萬億元，按年增長10.5%；進口18.1萬億元，增長4.3%。中國對東盟、歐盟、美國進出口總值按年分別增長15%、5.6%和3.7%。

海關總署新聞發言人呂大良表示，去年中國進出口總值首次突破40萬億元關口，在2021年高基數基礎上繼續保持穩定增長，規模再創歷史新高，連續6年保持貨物貿易第一大國地位。

分季度看，一、二季度進出口總值分別超過9萬億和10萬億元，三季度進出口總值增長至11.3萬億元，創季度規模歷史高點，四季度進出口總值繼續保持11萬億元的水平。

呂大良稱，總的看，去年中國外貿實現了新的突破，進出口規模、質量、效益同步提升，成績來之不易。展望今年，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下行的壓力不斷加大，中國外貿發展面臨的困難挑戰仍然較多。正視這些困難挑戰的同時，也要看到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，今年經濟有望總體回升，要更加堅定推動外貿穩規模、優結構的信心。

責任編輯：易燕丹

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