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王文濤晤美中貿委會會長 稱中方願常態化聽取外資意見

國情動向 12:59 2023/01/13

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商務部部長王文濤昨日（12日）與美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）視像通話，王文濤籲美方正確看待中國發展的機遇，並稱願常態化聽取外資意見

王文濤與艾倫就中美經貿關係、中國擴大開放等議題交換了意見，王指，去年11月，國家主席習近平在峇厘島與拜登會晤，為雙邊經貿關係確定基調。中國商務部願與美方相關部門共同落實兩國元首共識，按相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，推動合作，為雙邊關係注入積極動力。

中美雙方有廣泛共同利益和合作空間，經貿合作有利於兩國人民福祉，對全球經濟增長有著舉足輕重的作用。美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對華採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益。希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇。

王提到，14億多人口的中國實現現代化，對包括美國企業在內的全球企業意味著巨大機遇。中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。艾倫則指，美中貿委會長期致力於推動中美工商界交流，願繼續支持兩國企業合作，為雙方務實合作創造良好環境。

責任編輯：陳建錫

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