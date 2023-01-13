「有妖氣」兔年郵票賣斷貨 價格被炒到三倍以上

中國郵政今年推出一套兩枚的兔年生肖郵票，其中一張紅眼藍兔被吐槽有「妖氣」、不吉利後，卻意外爆紅熱銷到斷貨，市場價格已翻了3倍。

內地民眾對兔年郵的票熱情出乎官方意料。去年「雙12」期間，中國集郵總公司和往年一樣提前在旗艦店進行預售，沒想到很快就被搶訂一空。在1月5日兔年郵票正式發行當天，店內的生肖兔郵品很快就賣斷貨。

除了兔年郵票一票難求，兔年郵票的多種郵品，比如生肖紀念劵、郵票金等產品都售罄。許多本命年的消費者表示很喜歡，也有人用來當春節禮物送長輩或兔年寶寶。

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官方渠道供不應求，直接導致兔年郵票在二級市場上身價陡增，例如16枚的兔票大版，面值38.4元（人民幣，下同），在交易平台價格超140元，溢價超過300%，且銷售火爆。

中國集郵總公司旗艦店已緊急調撥一批生肖兔郵票金、《金虎辭舊，玉兔迎新》等產品，昨晚在官方網上平台發售或以抽獎等方式饋民眾。而面對網民邊吐槽邊搶購，99歲的兔年郵票設計師黃永玉表示，畫個兔子郵票是開心的事，畫出來讓大家高興，祝賀大家新年快樂。

中國郵政兔年郵票引審美爭議 網民批紅眼藍兔子有妖氣不吉利

責任編輯：易燕丹

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